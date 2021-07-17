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ФАН узнал о состоянии MакSим после сообщения об отказе легкого

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:09
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Общество
ФАН узнал о состоянии MакSим после сообщения об отказе легкого
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 июля. Близкие певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) раскрыли подробности ее состояния после сообщения об отказе правого легкого и общего ухудшения самочувствия.

Источник ФАН, приближенный к семье, отметил, что ситуация остается неизменной. Состояние артистки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Ранее появилась информация о том, что на рентгене звезды было обнаружено поражение правого легкого, где увеличились кисты и полости. По информации Telegram-канала Mash, эта проблема отразилась и на сердце певицы. У Максимовой отметили увеличение левого отдела, что может свидетельствовать о левожелудочной недостаточности.

Не так давно менеджер артистки Маргарита Соколова обратилась к ее фанатам. Она сообщила, что состояние артистки не ухудшается, но и не улучшается. По ее словам, кумиру миллионов поможет лишь чудо, поэтому она призывает всех молиться.

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