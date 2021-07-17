В Якутии не видно солнца из-за дыма от лесных пожаров

Якутск, 17 июля. Небо в Якутии окрасилось в оранжевые оттенки. Причиной этого стали лесные пожары, которые начались на территории региона еще в середине июня.

Региональные власти ввели режим ЧС. Аномальная жара сохраняется в республике уже месяц, осадки выпадают редко, бушуют сухие грозы. Специалисты даже вызывали искусственные осадки, но необходимый эффект не продлился долго.

Однако 17 июля экстремальная ситуация перешла на новый уровень и дым от пожаров закрыл небо и солнце. При этом 12 июля зафиксировали 18 возгораний, а 16 июля всего пять. Также сухие грозы отступили. Но специалисты предполагают, что грозовая активность может вернуться с новой силой.

Специализированные самолеты и вертолеты ранее направили на тушение лесных пожаров в Якутии. За сутки использовали более 440 тонн воды.