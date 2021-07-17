Росгвардия отработала перехват террористов на учениях в Мурманской области

Мурманск, 17 июля. Сотрудники Росгвардии отработали перехват условной группы террористов на учениях «Заслон-2021» в Мурманской области.

Согласно легенде маневров, участники незаконного вооруженного бандформирования захватили стратегический объект. В этой связи по тревоге был поднят спецотряд быстрого реагирования, который осуществил марш в район проведения операции, тайно подошел к захваченному объекту и заблокировал на его территории условных террористов. Экипаж бронеавтомобиля нейтрализовал огневые точки противника, после чего спецназ начал штурм здания.

Ранее военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в учениях по перехвату условной группы диверсантов на территории Приморского края. В маневрах были задействованы расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подразделение противодействия диверсионно-разведывательным группам.