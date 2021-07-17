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Пример ЦАР поможет Мозамбику справиться с боевиками в провинции Кабу-Делгаду
Весь мир
Пример ЦАР поможет Мозамбику справиться с боевиками в провинции Кабу-Делгаду
Global Look Press  /  © Cyril Ndegeya / XinHua

Банги, 17 июля. Мозамбик может справиться с бандитами, если будет следовать примеру ЦАР. К такому выводу пришли журналисты центральноафриканского издания Nouvelles Plus, проанализировав ситуацию в расположенной на восточном побережье Африки стране.

Уже несколько лет Мозамбик сталкивается с ростом активности боевиков в северной провинции Кабу-Делгаду. По данным ООН, только за последние месяцы в результате нападений группировки, присягнувшей на верность экстремистам ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), погибло более 3 000 человек. Свыше 700 000 граждан вынужденно покинули места постоянного проживания.

При этом президент Мозамбика Филипе Ньюси не поддается давлению Запада. Он предпочитает решать вопрос безопасности, опираясь на собственные силы и помощь региональных игроков. Единственное исключение сделано для инструкторов, которые занимаются обучением национальной армии страны.

Пример ЦАР поможет Мозамбику справиться с боевиками в провинции Кабу-Делгаду
Global Look Press  / © Israel Zefanias / XinHua

Журналисты Nouvelles Plus подчеркивают сходство ситуации с Центральноафриканской Республикой. Дело в том, что Мапуту на международном уровне получает помощь Москвы, а на внутриконтинентальном — от Кигали.

«Руанда по просьбе Мозамбика начинает развертывание республиканских сил обороны и национальной полиции численностью 1000 человек в провинции Кабу-Делгаду, которая в настоящее время страдает от терроризма и отсутствия безопасности», — говорится в официальном заявлении правительства центральноафриканской страны от 9 июля текущего года.

Предполагается, что руандийский контингент в сотрудничестве с армией Мозамбика и силами Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) поможет восстановлению контроля официальных властей над провинцией Кабу-Делгаду.

При этом решение Мапуту отказаться от помощи Запада больше всего ударило по Франции. Париж сделал все возможное, чтобы закрепиться в регионе через нефтегазовый проект компании Total. Кроме того, Пятая республика незаконно удерживает несколько островов в Индийском океане, посредством которых контролирует прибрежные воды Мозамбика и Мадагаскара.

Пример ЦАР поможет Мозамбику справиться с боевиками в провинции Кабу-Делгаду
Global Look Press  / © Michael Szönyi / imagebroker.com

Несмотря на французское присутствие, боевики продолжали наращивать силы и дестабилизировать север страны. И только с приходом руандийского контингента начинается операция, результатом которой должно стать полное восстановление безопасности в провинции Кабу-Делгаду.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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африка цар мозамбик
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