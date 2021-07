Десятки американских дипломатов в Вене стали жертвами «Гаванского синдрома»

Вашингтон, 17 июля. Администрация Байдена расследует недавнюю серию инцидентов, связанных с выявлением «Гаванского синдрома» среди служащих американского посольства в Вене.

Стало известно, что несколько десятков дипломатических работников, находящихся в столице Австрии обращались за медицинской помощью в связи с головными болями, головокружением и симптомами, которые характерны при сотрясении мозга.

