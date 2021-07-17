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Десятки американских дипломатов в Вене стали жертвами «Гаванского синдрома»

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:19
Весь мир
Десятки американских дипломатов в Вене стали жертвами «Гаванского синдрома»
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

Вашингтон, 17 июля. Администрация Байдена расследует недавнюю серию инцидентов, связанных с выявлением «Гаванского синдрома» среди служащих американского посольства в Вене.

Стало известно, что несколько десятков дипломатических работников, находящихся в столице Австрии обращались за медицинской помощью в связи с головными болями, головокружением и симптомами, которые характерны при сотрясении мозга.

Подобные симптомы впервые были описаны сотрудниками американского посольства на Кубе и получили название «Гаванский синдром».

«В координации с нашими партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых проблемах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене. Все сотрудники, которые сообщили о возможном воздействии, получили немедленный и надлежащий уход», — заявили в Госдепартаменте.

Расследование, которое проводилось с 2016 года, так и не пришло к однозначным выводам о природе происхождения описанных симптомов, у многих сотрудников, которые жаловались на недомогания, были обнаружены повреждения мозга. По некоторым версиям это могло быть связано с воздействием СВЧ или акустического излучения. Согласно другой версии, сообщения о недомоганиях были вызваны массовым психосоматическим заболеванием, вследствие чего сотрудники дипмиссии находили у себя несуществующие симптомы.

В настоящее время в Вене проходят консультации между Тегераном и Вашингтоном по Иранской ядерной сделке.

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