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Игорь Корнелюк пожаловался на проблемы с сердцем после заражения COVID-19
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на проблемы с сердцем после заражения COVID-19
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov/Russian Look

Витебск, 17 июля. Музыкант Игорь Корнелюк признался, что до сих пор сталкивается с последствиями заражения коронавирусной инфекцией. Артист рассказал, как борется за здоровье из-за осложнений.

Корнелюк стал одним из участников ежегодного фестиваля «Славянский базар», который стартовал в Витебске. Во время выступления артист неожиданно почувствовал недомогание в груди. Позднее Корнелюк признался, что причиной боли стало заражение COVID-19 — с тех пор музыкант пытается оправиться от осложнений.

«Я переболел этой заразой, коронавирусом, и получил осложнение. У меня появились ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Теперь я должен с этим разбираться. Потому что сейчас вышел на сцену и почувствовал жжение в груди. До COVID-19 ничего подобного у меня не было. Никаких проблем с сердцем не наблюдалось», — отметил артист в комментарии «Собеседнику».

Корнелюк также признался, что осложнения на сердце внесли изменения в его образ жизни. Прежде музыкант любил вкусно поесть и побаловать себя алкоголем. Теперь артист делает гимнастику и упражнения для сосудов и мышц шеи. Кроме того, он придерживается диеты и с сожалением отмечает, что «все самое прекрасное на свете либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению».

Актриса Лиза Арзамасова столкнулась с коронавирусной инфекцией во время беременности. Об этом рассказал режиссер Сарик Андреасян.

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здоровье корнелюк коронавирус
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