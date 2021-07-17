Дюжев вспомнил о гениальном актерском ходе Петра Мамонова на съемках «Острова»

Москва, 17 июля. Популярный российский артист Дмитрий Дюжев рассказал о гениальной актерской работе покойного Петра Мамонова в фильме «Остров». Своего коллегу он вспоминает с восторгом.

Воспоминаниями звезда «Бригады» поделилась после церемонии прощания, которая проходила в Донском монастыре. По словам артиста, коллега по съемочной площадке фильма Павла Лунгина долгое время избегал его и игнорировал все попытки заговорить.

«Весь съемочный процесс он всячески избегал со мной общения. Я понял, что, наверное, есть какая-то причина, и перестал к нему обращаться», — рассказал Дюжев в интервью для сайта 360tv.ru.

Все стало понятно в последний день совместной работы. После окончания съемок Мамонов подошел к артисту, чтобы лично извиниться за свое поведение. Выяснилось, что ему сложно играть конфликт с тем, к кому возникают теплые чувства. Подобное погружение в роль и отношение к работе Дюжев считает по-настоящему гениальным.

«Я все это время сам мучился и сам держался от разговора с тобой. А теперь мы этот процесс закончили, я роль сыграл, ты мне в этом помог, поэтому давай дружить и общаться», — привел слова музыканта Дюжев.