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Дюжев вспомнил о гениальном актерском ходе Петра Мамонова на съемках «Острова»

  /   Обновлено: 17 июля 2021 17:22
Общество
Дюжев вспомнил о гениальном актерском ходе Петра Мамонова на съемках «Острова»
Global Look Press  /  АГН Москва/Global Look Press

Москва, 17 июля. Популярный российский артист Дмитрий Дюжев рассказал о гениальной актерской работе покойного Петра Мамонова в фильме «Остров». Своего коллегу он вспоминает с восторгом.

Воспоминаниями звезда «Бригады» поделилась после церемонии прощания, которая проходила в Донском монастыре. По словам артиста, коллега по съемочной площадке фильма Павла Лунгина долгое время избегал его и игнорировал все попытки заговорить.

«Весь съемочный процесс он всячески избегал со мной общения. Я понял, что, наверное, есть какая-то причина, и перестал к нему обращаться», — рассказал Дюжев в интервью для сайта 360tv.ru.

Все стало понятно в последний день совместной работы. После окончания съемок Мамонов подошел к артисту, чтобы лично извиниться за свое поведение. Выяснилось, что ему сложно играть конфликт с тем, к кому возникают теплые чувства. Подобное погружение в роль и отношение к работе Дюжев считает по-настоящему гениальным.

«Я все это время сам мучился и сам держался от разговора с тобой. А теперь мы этот процесс закончили, я роль сыграл, ты мне в этом помог, поэтому давай дружить и общаться», — привел слова музыканта Дюжев.

Основатель коллектива «Звуки Му» умер от последствий коронавируса нового типа 15 июля в Коммунарке. Больше двух недель артист провел под наблюдением медиков в состоянии искусственной комы. После отпевания в монастыре поклонники и коллеги артиста проводили его в последний путь аплодисментами.

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остров дюжев мамонов
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