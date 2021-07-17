Никас Сафронов потратил на лечение покойного Стефановича 2,5 млн рублей

Москва, 17 июля. Известный российский художник Никас Сафронов рассказал о помощи своему другу, режиссеру Александру Стефановичу, с лечением от коронавируса.

Смерть близкого друга застала члена Союза художников России в Крыму, куда он приехал на открытие детского кинофестиваля. Сафронов рассказал, что долгое время помогал своему другу справиться с болезнью в домашних условиях, поставляя ему дорогие препараты.

«Потратил 2,5 млн рублей на домашнее лечение друга. Швейцарские таблетки против ковида, французские витамины, импортные аппараты для дыхания кислородом и еда только из ресторанов. Все это доставлялось до дверей его дома», — поделился художник в интервью kp.ru.

Сафронов рассказал, что во время болезни экс-супругу певицы Аллы Пугачевой очень не хватало живого общения и взаимодействия с людьми, на что он постоянно жаловался. По словам художника, Стефанович решил поехать в больницу, поскольку не выдержал одиночества. Несмотря на договоренность с Коммунаркой, режиссер лег на лечение в другую клинику, где и умер.

Скромная церемония прощания со Стефановичем прошла в центральном Доме кино. На траурное мероприятие собрались лишь близкие и друзья артиста. Среди участников не было бывшей жены режиссера, примадонны отечественной эстрады Пугачевой.

Сафронов предвидел, что артистка проигнорирует церемонию прощания. Он заявил, что Пугачева не дружила со своим бывшим супругом, хотя он относился к ней со всем трепетом.