Британцы согласились со словами Шойгу о «смертоносной» российской армии

Лондон, 17 июля. Слова главы Минобороны России Сергея Шойгу о современной российской армии не оставили равнодушными обозревателей британского издания The Sun.

Российский министр заявил, что на данный момент ВС РФ являются самой современной современной армией в мире. Рост военной мощи страны произошел на фоне ухудшения отношений с силами НАТО, полагают аналитики.

По словам Шойгу, показатель современного вооружения и боевой техники в российских войсках достигает 71%.

«Из них 83% — это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания», — уточнил Шойгу.

При этом сейчас РФ еще и обладает передовыми видами гиперзвукового оружия. Речь идет о таком вооружении, как крылатые ракеты «Циркон». По мнению британцев, у России есть все шансы достичь абсолютной военной мощи.

Также авторы The Sun обратили внимание на бронеавтомобили «Тайфун-ПВО», бронемашины БМП-3, тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные системы С-400. Российская армия действительно является самой «смертоносной», резюмировали обозреватели.

Ранее аналитики The Sun рассказали о «ядерном ответе» главы РФ Владимира Путина на провокации НАТО в Черном море. Речь идет об испытаниях новейшей российской ракеты.