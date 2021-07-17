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«Донбассу нужна правда»: Пушилин высказался по случаю годовщины катастрофы MH17
Политика
«Донбассу нужна правда»: Пушилин высказался по случаю годовщины катастрофы MH17
Новостное агентство «Харьков».  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 17 июля. Донбасс ждет правды по делу о крушении малайзийского «боинга» в небе над Донбассом, заявил в годовщину трагедии глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин почтил память погибших на месте катастрофы MH17 у села Грабово. Здесь собрались местные жители и представители власти. По словам главы ДНР, люди разделяют боль утраты тех, кто лишился в тот день своих родных и близких.

«Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда, а погибшим — вечная память», — сказал Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности виновных в крушении «боинга». По его словам, Киев наблюдает за судебным процессом по делу MH17.

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