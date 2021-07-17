Эксперты озвучили элементарные меры для решения водного вопроса в Крыму

После затяжных летних дождей ситуация с водоснабжением Крыма стабилизировалась — водохранилища наполнились, режимы подачи воды были сняты. Тем не менее говорить о том, что засуха ушла с полуострова надолго, пока еще рано, а вопрос, как обеспечить крымчан водой, стоит все еще остро. Эксперты рассказали, действительно ли в Крыму необходимо строительство опреснительных станций. Вопрос бал поднят в рамках эфира «Опреснение — реальная потребность или роскошь?».

«У нас в грунт уходит 30–40% той воды, которая поставляется из Счастливенского и Загорского водохранилищ. Это из-за того, что сети, которые были построены еще в советские времена, требуют капитального ремонта», — сообщил депутат Ялтинского городского совета от КПРФ Андрей Кочеихин в эфире ток-шоу «На грани».

Он также отметил, что зимой Ялта потребляет 70 тысяч кубометров воды в сутки, в то время как опреснители смогут давать максимум 20 тысяч кубометров в сутки — это не решит вопросы потерь. Кочеихин убежден, что, если отреставрировать всю систему водопровода, ресурса будет гораздо больше, к тому же тех восьми миллиардов рублей, которые выделили на строительство опреснительных станций, с лихвой хватит на замену всей водопроводной системы в Ялте.

«Даже если поставить опреснитель и бросить эту воду в дырявые трубы, мы получим тот же самый эффект», — подчеркивает учредитель ООО «Водтехкомплекс» Сергей Тюменцев.

Против строительства станций опреснения морской воды выступает и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, отмечая, что в данный момент не видит для этого оснований и предлагает альтернативные варианты, среди которых в том числе повторное использование воды и опреснение очищенных сточных вод.

«Воды достаточно много в Крыму, один ЮБК в 100 квадратных километров с нормой осадков 500 миллиметров в год, без учета аномальных осадков, дает нам 50 миллионов в год. Если эту воду собрать в верхнем, среднем, нижнем сечении, накопить в соответствующих водохранилищах и правильно решить эти возвратные потоки или перебросить через перевал, то мы будем иметь достаточно серьезные запасы по воде», — предлагает он, отмечая, что это в разы дешевле.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымские водохранилища получили серьезное пополнение во время аномальных ливней, затопивших полуостров.







