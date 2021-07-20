Новые сроки: окончание строительства пензенского цирка перенесли на 2022 год

Пенза, 20 июля. Обновленный Пензенский государственный цирк имени Терезы Дуровой будет введен в эксплуатацию не раньше 2022 года. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба правительства региона.

Как стало известно ФАН, причиной очередного переноса даты окончания строительства являются принятые в 2020 году обновленные требования к пожарной безопасности сооружений. Интеграция в конструкцию новостроя усилительных элементов и их последующее согласование и стало поводом для продления сроков.

«В связи с проведенными монолитными работами по усилению строительных конструкций и элементов нового здания Пензенского государственного цирка имени Терезы Дуровой потребовалось дополнительное заключение федеральной государственной экспертизы в городе Москве. На дополнительное заключение госэкспертизы требуется дополнительное время, соответственно, сроки ввода в эксплуатацию нового здания Пензенского госцирка смещаются на 2022 год», — уточнили в пресс-службе.

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

Напомним, что здание прежнего городского цирка было полностью снесено в 2013 году. Соорудить на его месте новую арену планировалось к 2014 году, однако срок сдачи был сорван. В 2015 году работы над объектом полностью прекратились по причине обнаружения большого числа нарушений, допущенных подрядчиком. Лишь в 2020 году стройка продолжилась. Ввести в эксплуатацию новый цирк обещали к концу 2021 года, однако и в декабре здание так и осталось недостроенным.

Ранее ФАН сообщал, что Минкультуры России выявило массу нарушений, допущенных при сносе единственного в мире деревянного планетария. В ходе проверки было установлено, что демонтаж памятника истории осуществляла неаккредитованная организация.