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Судан надеется оживить экономику через модернизацию разрушенной железнодорожной сети

Весь мир
Судан надеется оживить экономику через модернизацию разрушенной железнодорожной сети
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Хартум, 17 июля. Суданские власти, чтобы восстановить экономику, запустили проект по поддержке национальной транспортной инфраструктуры. Банки Персидского залива, КНР и Африки уже конкурируют за долю в нем. Ожидается, что реализация задуманного плана увеличит товарооборот.

Государственное железнодорожное управление хочет модернизировать изношенную сеть страны за 643 миллиона долларов, а затем присоединиться к соседним государствам. Сейчас работает лишь 60 поездов, которые двигаются со скоростью не более 40 километров в час из-за старых рельсов, проложенных между 1896 и 1930 годами.

«Африканский банк развития, China State Construction Engineering Corp Limited и компании Персидского залива выразили заинтересованность в оказании помощи в восстановлении около 2400 километров в настоящее время выведенных из строя железнодорожных линий», — отметили в ведомстве.

Более чем через два года после свержения бывшего президента Омара аль-Башира Хартум пытается спасти экономику, обремененную миллиардами долларов внешнего долга, и транспортный сектор, страдающий от последствий десятилетних санкций, беспорядков и плохого управления.

В стране разрушились сетевые линии и поезда, в вагонах которых уже нет оконных стекол, а рельсы вообще не ремонтировали длительное время. Хотя ранее железнодорожное сообщение считалось крупнейшим в Африке и простиралось более чем на пять тысяч километров от египетской границы до западного региона Дарфур и города Порт-Судан на побережье Красного моря.

После десятилетий бесхозяйственности и небрежного отношения, большую часть сети вывели из эксплуатации, теперь же правительство хочет все восстановить. Хартум надеется, что модернизация железных дорог увеличит экспорт скота, хлопка и пищевой добавки гуммиарабик, которую используют в производстве напитков и фармацевтической промышленности.

В рамках второго этапа проекта, который, как ожидается, завершат к 2024 году, Судан планирует модернизировать заброшенные линии на юге страны и восстановить сообщение с городами Вад Мадани, Кости, Сеннар, а также с Ньялой в охваченном конфликтом регионе Западный Дарфур.

Всемирный банк, который поддерживает развитие Хартума, финансирует часть проекта и обещает предоставить грант в размере около 75 миллионов долларов. Третий этап свяжет Судан железнодорожным сообщением с Эфиопией, Чадом, Эритреей и ЦАР, чем расширит торговлю.

Предварительно China Engineering построит линию из Порт-Судана на Красном море через Дарфур в Чад, а Африканский банк развития профинансирует другую, связующую прибрежный город с эфиопской столицей Аддис-Абебой. Сейчас стороны подготавливают технико-экономическое обоснование реализации проекта.

Вклад иностранных компаний в инфраструктурный и транспортный сектора африканской страны увеличивается по мере того, как Хартум приступил к восстановлению связей с мировыми рынками.

«У ОАЭ ранее был план инвестировать в суданские проекты, включая железнодорожную линию из Порт-Судана в столицу Эфиопии, но он застопорился по причине территориального спора между двумя государствами из-за пограничной зоны», — заявлял министр финансов Джибриль Ибрагим.

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