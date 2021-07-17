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Тульские спасатели помогли защитить двух моржей от перегрева

  /   Обновлено: 17 июля 2021 17:14
Общество
Тульские спасатели помогли защитить двух моржей от перегрева
71.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС Тульской области / Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

Тула, 17 июля. Сотрудники МЧС пожарной части № 2 в Туле спасли от перегрева двух моржей, которых перевозили из Ярославской области в Краснодарский край.

Животных отправили из цирка в Рыбинске на Утришскую морскую станцию института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Однако по пути в транспорте пришел в неисправность рефрижератор, что поставило под угрозу состояние моржей.

На помощь животным пришли вызванные сотрудниками института спасатели. В течение 5,5 часа сотрудники МЧС поливали моржей водой, защищая их от перегрева. Пожарных поблагодарили за оперативную и профессиональную помощь. Их стараниями зверей также погрузили в исправную машину.

Московские спасатели тем временем вызволили из капкана собаку в Мещерском парке. Пса уже передали ветеринарам для оказания медицинской помощи.

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