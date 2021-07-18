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Межевич заявил, что сравнение белорусской оппозиции с пауками может оскорбить их
Политика
Межевич заявил, что сравнение белорусской оппозиции с пауками может оскорбить их
pixabay.com  /  12019

Даже пауки в банке могут показаться джентльменами, если сравнить их с белорусской оппозицией. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена 18 июля посетить Соединенные Штаты. По информации пресс-службы политика, она отправится на встречу с высокопоставленными американскими чиновниками и белорусской диаспорой. Своим присутствием экс-кандидат почтит Нью-Йорк, Калифорнию и Вашингтон, где, по информации ряда изданий, ее «с нетерпением ждет» в Белом доме президент США Джозеф Байден.

«Такие поездки не носят туристический характер, хотя, безусловно, и в Вашингтоне, и в Калифорнии есть что посмотреть, — заметил Межевич. — Это визит за деньгами! Но, конечно же, зеленые американские бумажки — это не единственная мера поддержки, которую Вашингтон может оказать эмигрантке из Белоруссии. Что же касается возможности встречи с Байденом, то тут все будет зависеть от того, в какой степени аппарат президента США считает именно Тихановскую той оптимальной фигурой, которая с их точки зрения может стать заменой Александру Лукашенко на его посту главы Республики Беларусь».

Политолог убежден: за этой поездкой будет пристально следить вся белорусская оппозиция.

Межевич заявил, что сравнение белорусской оппозиции с пауками может оскорбить их
tsikhanouskaya.org  / Светлана Тихановская

«Если Тихановскую примет Байден, то господину Латушко в случае теоретической победы и теоретического возвращения в Минск светит разве что должность директора театра, — посмеялся эксперт. — Не больше! То же и с господином Цепкало, которого явно отправят обратно в Парк высоких технологий, который он до этого уже возглавлял. Конечно, это достойная высокооплачиваемая работа, но явно не то, о чем он сейчас мечтает».

Что же касается «фигур поменьше», то им, по мнению собеседника ФАН, останутся лишь «крошки с барского стола».

«Сравнение белорусской оппозиции с пауками в банке — это оскорбление для пауков и даже для банки, — подчеркнул Межевич. — Что же касается народа РБ, то он также явно не в восторге от того, что Тихановская отправилась на ковер к Байдену. Электорат в стране у нее, конечно же, есть: я готов допустить, что это 10%, а возможно даже 15%. Не больше!»

Ранее политолог заявил, что в отправке мигрантов в ЕС через Белоруссию нет ничего плохого.

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