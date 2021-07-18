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Кайф работать с суперпрофессионалами: режиссер Сергей Сенцов поздравил Леонида Бараца

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:14
Шоу-бизнес
Кайф работать с суперпрофессионалами: режиссер Сергей Сенцов поздравил Леонида Бараца
ТАСС  /  Сергей Савостьянов

Актер театра и кино, сценарист, продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И» Леонид Барац сегодня празднует свой 50-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляра поздравил кинорежиссер Сергей Сенцов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках комедии «Разговорник».

«Все прошло по-домашнему. У меня остались очень теплые и хорошие воспоминания. Всегда кайфуешь, когда работаешь с большими профессионалами, а ребята [ из «Квартета И»] — суперпрофессионалы. Не нужно было много разговаривать, обсуждать очевидные вещи. У нас было два съемочных дня. Была репетиция. Прошла пара встреч, где мы обменялись мнениями о том, как все должно выглядеть. Этого было достаточно для того, чтобы с удовольствием провести время и сделать тот продукт, который у нас получился», — сообщил режиссер.

Сергей Сенцов также припомнил один любопытный случай со съемочной площадки.

«На этом проекте мы и познакомились и с Лешей, и с ребятами из «Квартета И». Это была постановка их пьесы. Кстати, я очень удивился, что его все близкие зовут Леша, и как-то на автомате взял на себя смелость тоже так его называть. Он ни разу меня не одернул. Я все время хотел поинтересоваться, почему его так зовут, но почему-то так и не спросил», — поведал собеседник ФАН.

Кайф работать с суперпрофессионалами: режиссер Сергей Сенцов об актере Леониде Барац
ТАСС  / Михаил Джапаридзе

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«К юбилею желаю, чтобы он получал такой же кайф от своей работы, от того, что ребята [из «Квартета И»] делают. Уверен, им есть еще много чего сказать», — сказал Сергей Сенцов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН прокомментировал выход нецензурной песни музыканта Максима Покровского, посвященной его конфликту с певцом Димой Биланом. По словам мужа певицы Валерии, он всегда относился к солисту группы «Ногу свело!» с симпатией, но тенденция последнего времени его пугает.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кайф работать с суперпрофессионалами: режиссер Сергей Сенцов поздравил Леонида Бараца
леонид барац сергей сенцов
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