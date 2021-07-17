Россиянам назвали способы избавиться от спам-звонков

Москва, 17 июля. Способы, которые помогут избавиться от назойливых спам-звонков людей, предлагающих разные услуги, назвали эксперты телекоммуникационной отрасли.

Одним из наиболее популярных методов является установка мобильных приложений, которые определяют номер телефона, если он был замечен в подозрительной активности. Однако важно пользоваться услугами проверенных компаний. Приложения от непроверенных организаций могут собирать личные данные и передавать их третьим лицам, отметили эксперты в беседе с РИА Новости.

Существует «народный способ» борьбы со спамом по телефону. Можно просто не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Однако есть риск пропустить что-то важное. Также можно вносить номера спамеров в черный список и два раза с одного телефона звонить не будут.

Россиянам ранее напомнили, что любой номер телефона можно «пробить» в интернете. Пользователи некоторых форумов пишут отзывы о спам-звонках. При этом если телефон принадлежит реальной организации, то он найдется в Сети.