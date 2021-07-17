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Киев угрожает санкциями интернет-пользователям за «оскорбительную» критику
Политика
Киев угрожает санкциями интернет-пользователям за «оскорбительную» критику
pixabay.com

Киев, 17 июля. Украина намерена наказывать комментаторов в интернете за якобы оскорбительные высказывания в адрес властей, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Киев планирует вводить санкции против таких людей. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, речь якобы не идет о преследовании граждан в социальных сетях. Критика имеет место быть и необходима. Однако подобные выражения не должны переходить грань, заявил Данилов. О какой конкретно черте идет речь, он уточнять не стал.

По данным СНБО, 90% неугодных критиков зарегистрированы на российских сайтах и имеют российские адреса. Однако подобных комментаторов хватает и на Украине, добавил секретарь.

Ранее житель Харькова рассказал украинским властям об их грехах. Он также обратил внимание на особую связь страны с Россией.

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