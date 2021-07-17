Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 17:38
17:37
Армия
В Киеве сделали неожиданное заявление о готовности НАТО защищать Украину
17:36
Политика
Facebook резко отреагировал на заявление Байдена о влиянии на смертность в пандемию
17:35
Наука
Специалисты NASA предупредили о рекордных наводнениях из-за колебаний лунной орбиты
17:34
Происшествия
Склад с автомобильными запчастями загорелся в Балашихе
17:34
Армия
Американское предприятие планирует построить частный патронный завод на Украине
17:33
Экономика
Депутат Бессараб объяснила, кто получит социальную доплату к пенсии
17:33
Политика
Депутат Кива упрекнул полицию в передаче радикалам личных данных украинцев
17:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Анастасии Макеевой высказался о скандальной популярности актрисы
17:31
Весь мир
Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
17:29
Армия
В Ростехе назвали первую «цель» новейшего истребителя
Все новости

Мамаева высмеяла Макееву за попытки запугать судом дочь ее мужа
Шоу-бизнес
Мамаева высмеяла Макееву за попытки запугать судом дочь ее мужа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 июля. Блогер Алана Мамаева иронично прокомментировала нападки актрисы Анастасии Макеевой на ребенка бизнесмена Романа Малькова и его бывшую жену Светлану.

Актриса Анастасия Макеева объявила войну дочери своего мужа Анне. Девочка утверждала, что звезда пыталась подкупить ее подарками и уговаривала на переезд в Москву от многодетной матери. В ответ актриса опубликовала серию постов, где решила разоблачить подростка. В последней публикации Макеева и вовсе попыталась запугать дочь своего нового мужа уголовной ответственностью.

На скандальные посты отреагировала экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана. Она опубликовала ролик в Stories, где сообщила о попытках актрисы угрожать подростку судом — и не смогла сдержать смеха во время записи видео.

«Анастасия Макеева подает в суд на 12-летнего ребенка. А супруг и отец этого ребенка абсолютно не против. Что будет дальше?» — поинтересовалась она.

Незадолго до конфликта Макеевой с падчерицей Мамаева планировала провести интервью со Светланой Мальковой. Эта новость не обрадовала Малькова, который остро отреагировал в Instagram, но вскоре извинился перед блогером в отдельной публикации.

Ссора между Макеевой и дочерью Малькова произошла вскоре после иска, который звезда подала против Светланы Мальковой. Актриса жестко высказалась в адрес многодетной матери и ее дочери, которую обвинила во лжи.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Мамаева высмеяла Макееву за попытки запугать судом дочь ее мужа
мамаева макеева мальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru