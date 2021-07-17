Мамаева высмеяла Макееву за попытки запугать судом дочь ее мужа

Москва, 17 июля. Блогер Алана Мамаева иронично прокомментировала нападки актрисы Анастасии Макеевой на ребенка бизнесмена Романа Малькова и его бывшую жену Светлану.

Актриса Анастасия Макеева объявила войну дочери своего мужа Анне. Девочка утверждала, что звезда пыталась подкупить ее подарками и уговаривала на переезд в Москву от многодетной матери. В ответ актриса опубликовала серию постов, где решила разоблачить подростка. В последней публикации Макеева и вовсе попыталась запугать дочь своего нового мужа уголовной ответственностью.

На скандальные посты отреагировала экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана. Она опубликовала ролик в Stories, где сообщила о попытках актрисы угрожать подростку судом — и не смогла сдержать смеха во время записи видео.

«Анастасия Макеева подает в суд на 12-летнего ребенка. А супруг и отец этого ребенка абсолютно не против. Что будет дальше?» — поинтересовалась она.

Незадолго до конфликта Макеевой с падчерицей Мамаева планировала провести интервью со Светланой Мальковой. Эта новость не обрадовала Малькова, который остро отреагировал в Instagram, но вскоре извинился перед блогером в отдельной публикации.

Ссора между Макеевой и дочерью Малькова произошла вскоре после иска, который звезда подала против Светланы Мальковой. Актриса жестко высказалась в адрес многодетной матери и ее дочери, которую обвинила во лжи.