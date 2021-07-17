Вооруженный грабитель вынес из банка в Саратове 20 тысяч рублей

Саратов, 17 июля. Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка и похитил 20 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 16:18. Злоумышленник вошел в офис финансовой организации и стал угрожать сотруднику предметом, похожим на пистолет.

После этого они вместе дошли до кассы, где нападавший потребовал передать ему все деньги. Получив 20 тысяч рублей, он сбежал. В результате инцидента никто из работников и посетителей не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Личность подозреваемого устанавливается, ход расследования находится на контроле регионального главка МВД.

Похожий инцидент произошел в Петербурге. Вооруженный мужчина ворвался в отделение банка на улице Ефимова и украл около 5 тысяч рублей.