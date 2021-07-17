Юлианна Караулова показала стройную фигуру после родов

Москва, 17 июля. Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова похвасталась плоским животом после рождения первенца. Исполнительница активно возвращается в «добеременную» форму.

Пополнение в семье Юлианны Карауловой произошло всего полтора месяца назад, но звезда уже борется с лишними килограммами — судя по публикациям, вполне успешно. Недавно исполнительница показала в Stories подтянутый живот после беременности. Певица отметила, что ее фигура уже почти приблизилась к прежней идеальной форме.

«А живот-то почти все! Чуть-чуть осталось», — поделилась звезда.

Караулова наслаждается ролью матери после рождения ребенка и даже кормит первенца грудью — об этом артистка рассказала в одной из публикаций. Звезда назвала новорожденного сына Александром — он появился на свет в конце мая. Отцом ребенка стал продюсер Андрей Черных, который не расстается с возлюбленной с момента знакомства на проекте «Фабрика звезд». Несмотря на это, пара так и не обменялась клятвами в ЗАГСе.

Недавно Караулова рассказала, что уже приучает сына к классической музыке. Она также призналась, что именно рождение первенца сорвало ее появление на ковровой дорожке премии Муз-ТВ, передает «Вечерняя Москва».