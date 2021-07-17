ФАН публикует кадры с места столкновения поездов в Амурской области

Очевидцы сняли видео с места аварии, произошедшей на участке железной дороги Улак — Эльга. На кадрах видны дымящиеся, искореженные вагоны, которые сошли с рельс.

Трагедия произошла в 51 км от станции Верхний Улак. Предположительно причиной лобового столкновения двух поездов на путях необщего пользования мог стать сердечный приступ машиниста. В результате ЧП скончались два члена локомотивной бригады. Еще двое получили травмы.

Транспортные средства принадлежат угледобывающей компании. Представители ООО «Эльгауголь» уже принесли соболезнования семьям погибшим. Организация заявила, что окажет близким всю необходимую помощь.

На данный момент на месте инцидента работают экстренные службы. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).