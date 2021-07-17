В чем истоки разгула насилия в ЮАР? Колонка Сергея Малинковича

В ЮАР уже неделю не стихает дикий разгул насилия. Погибло более 200 человек, но, пожалуй, масштабы происходящих грабежей — еще страшнее. Происходит настоящая десоциализация этой самой богатой и некогда многообещающей страны Африки. Я говорю не про времена апартеида, который не может одобрять ни один порядочный человек. Я говорю именно про времена надежд, когда под руководством Нельсона Манделы в 1994 году, после долгих десятилетий борьбы, рождалась Страна радуги — нерасовое государство для всех южноафриканцев.

Советский Союз, можно сказать, совсем немного не дожил до этой победы своих воспитанников, ведь Африканский национальный конгресс (АНК — подпольная массовая организация коренного населения ЮАР) испытывал сильнейшее советское и коммунистическое влияние. И когда сегодня кое-кто говорит, что ЮАР процветала при апартеиде, а при власти черных погрузилась в хаос и отчаяние, это не соответствует фактам. Во времена апартеида процветала лишь часть белой общины, другая же ее часть, невзирая на неприятности, поддерживала борьбу черного большинства. Страна была в 1961–1990 годах страной-изгоем, потрясаемой вспышками внутреннего межрасового и социального конфликта.

Тем больше оптимизма испытывали эксперты, когда освобожденный из тюрьмы после 27-летнего заключения Мандела и его товарищи (среди них было и немало коммунистов) повели очень разумную и компромиссную экономическую и кадровую политику в новой ЮАР. Поначалу удалось избежать массовой белой эмиграции, армия и спецслужбы реорганизовывались на многорасовой основе, а экономике хотели лишь придать более социальную направленность. Триумфально победивший на выборах в 1994 году альянс АНК, профсоюзов и компартии провозгласил национально-демократическую революцию (НДР), но на деле победители, еще вчера скрывавшиеся в подполье или в эмиграции, часто в странах советского блока, не осуществляли никакого серьезного передела собственности, характерного ранее для стран социалистической ориентации в Африке.

wikipedia.org / Library of the London School of Economics and Political Science

Проблема для АНК состоит в том, что, сознательно отказавшись от немедленной экспроприации собственности богатого белого меньшинства в пользу бедного и даже нищего черного большинства, партия навлекла на себя все нарастающую критику коренного населения за неспособность установить «справедливое правление». Поскольку же АНК все-таки старался проводить энергичные социальные реформы, внедрял многочисленные патерналистские программы и, главное, стремился открыть все наиболее важные вакансии в госаппарате и госкорпорациях для чернокожих, он получил расхожее обвинение в «апартеиде наоборот».

В 2003 году, то есть только через девять лет после мирной революции, новые власти принимают так называемую программу «политики расширения экономических прав и возможностей чернокожих на широкой основе» (Broad-Based Black Economic Empowerment — BBBEE), называемую иначе инструментом позитивной дискриминации. Эта стратегия, полагали строители новой ЮАР, была направлена на преодоление негативных последствий апартеида путем выравнивания расового баланса в экономике путем предоставления экономических преимуществ угнетавшимся при режиме апартеида слоям населения (чернокожим, «цветным», индийцам и китайцам). Согласно критериям программы, предприятия и организации должны увеличивать число собственников компаний среди ранее подавлявшихся категорий граждан; увеличивать доли занятого чернокожего и «цветного» населения на руководящих должностях компаний; напрямую резервировать рабочие места для чернокожего и «цветного» населения; преимущественно размещать заказы для компаний, владельцы которых — чернокожие. Если предприятие максимально соответствует всем критериям, то ему присваивается статус «Партнер первого уровня», что гарантирует поддержку государства и преимущественное положение на рынке. Если же предприятие соблюдает не все критерии, то ему полагается статус «Партнер восьмого уровня», который не предвещает ничего хорошего. Доля трудоспособного чернокожего и «цветного» населения ЮАР составляет 80%, их доля в компании не должна быть ниже 80%. Однако, как отмечают эксперты, подобное требование весьма непросто соблюсти, так как лишь 4,1% ранее угнетавшихся африканцев имеют высшее образование. Эту программу и ей подобные шаги новых властей и прозвали «апартеидом наоборот». Это, конечно, не соответствует действительности.

ЮАР времен апартеида была агрессивным и репрессивным государством полуфашистского типа с беспрецедентными мерами расовой сегрегации, а революционные власти ЮАР лишь лихорадочно перебирают инструменты, чтобы выполнить свои обещания, данные народным массам при приходе к власти.

Global Look Press / Zhai Jianlan/Xinhua

В ЮАР все очень запутанно и противоречиво. С момента принятия в стране после революции системы «один человек — один голос», на которой настаивал Мандела, стало ясно, что чернокожее большинство надолго поставило у власти Африканский национальный конгресс. Еще с 40-х годов прошлого века в АНК было немало белых, придерживающихся левых взглядов. Белая община ЮАР довольно широко представлена в партии и теперь, но все-таки преимущественно АНК — это партия черных и «цветных», и чернокожее большинство психологически не готово голосовать за другие партии — «Демократический альянс» (созданный белыми политиками) или «Конгресс народа» (отколовшийся от АНК), поскольку исторически именно Африканский национальный конгресс сломал систему апартеида. Получая таким образом от раза к разу немногим более 60% голосов избирателей на вполне демократических выборах, АНК как бы поверил в гарантию нахождения у власти и, по существу дела, годами не может решить накопившиеся острые проблемы страны — бедность и неравенство, разгул бытовой и очень агрессивной преступности и коррупцию. Но говорить, что АНК ничего не сделал для людей или создавал только «апартеид наоборот», просто глупо.

Доступ к образованию и жилью, к чистой питьевой воде и электричеству, и, да, стремление к выправлению расовых диспропорций в управленческих структурах — это те результаты, которых партия Манделы добилась для миллионов южноафриканцев. Вряд ли большинство россиян осознает, что ЮАР — это большое, по африканским меркам — сильное и богатое государство, с очень развитыми парламентскими традициями, с весьма самостоятельными судебными институтами, со злой и внимательной прессой, в общем, с реально действующей системой сдержек и противовесов в коридорах власти.

Практически все президенты страны (все — члены АПК) после неприкосновенного Манделы, который сам ушел от власти, становились объектами жестких кампаний антикоррупционного мониторинга, расследований и т. д, вызывались на ковер парламентских и партийных комиссий, ведь президента здесь избирает парламент, а в парламенте десятилетиями доминирует АНК. Признаюсь, что иногда я завидую южноафриканцам — именно потому, что в ЮАР ни один чиновник не может быть свободен от последствий общественной критики, от расследований медиа. Вот и президент Якоб Зума, чья судьба имеет прямое отношение к протестам и беспорядкам, в течение многих лет подвергался энергичной критике со стороны парламентской оппозиции, прессы и мониторингу судебных органов, что в результате и привело к его отставке.

Global Look Press / Kopano Tlape/Xinhua

Но если разделение властей в новой постапартеидной ЮАР и удалось обеспечить, то в остальном стране и ее жителям не позавидуешь. Думаю, осознание того, что преобразование ЮАР идет медленно и совсем не по плану, омрачало последние дни Нельсона Манделы. Уличная преступность, убийства и грабежи, всевластие банд в кварталах стали настоящим бичом новой Южной Африки. За 27 лет новой жизни ни одно правительство АНК, как ни старалось, ничего не смогло с этим сделать. Кривая преступности лишь идет вверх, и в основном, к сожалению, основу криминалитета составляет коренное население. Одна из причин — социальное отчаяние среди широких масс чернокожих. Освобождение от апартеида не принесло долгожданного благополучия, и кто же в этом виноват? Теперь уже точно не «белые угнетатели».

Хотя, вопреки расхожим представлениям, белая община продолжает сохранять ключевые позиции во многих сегментах бизнеса Южной Африки, политическая власть на общенациональном уровне принадлежит представителям коренного населения, преимущественно АНК. Но, честно говоря, у АНК в последнее время почти ничего не получается. Преобразования, как мы видим, шли очень медленно, поскольку при переходе власти к черному большинству прежняя элита тщательно и скрупулезно прописала гарантии неприкосновенности своих бизнес- и политических интересов, позиций белых в армии и спецслужбах. Альтернативой компромиссу была гражданская война, и, слава Богу, что обе стороны не пошли на это!

Но за 27 лет АНК, конечно, освободился от любых обязательств перед ушедшей в прошлое системой. И с каждым годом революции широкие народные массы, нередко маргинализированные, требовали у своей партии решить наконец все социальные проблемы, сделать бедняков богатыми. И у недовольных были серьезные аргументы. Так, сразу после революции 86% земли (приблизительно 82 млн га), пригодной для сельского хозяйства, принадлежали белым, при том что они составляли тогда менее 11% населения ЮАР. Но, несмотря на все громкие заявления АНК о необходимости перераспределения земельных угодий в пользу черного большинства и разработанные правительством дорожные карты по этому вопросу, цифры и сегодня мало изменились. Причина — и в неудачном, по мнению многих экспертов, опыте земельной реформы в соседнем Зимбабве, которая привела к оттоку белых фермеров из страны и к кризису в сельском хозяйстве, и в том, что, проще говоря, кому землю-то давать в ЮАР? Людям, зачастую не умеющим и не желающим на земле полноценно работать?! Не имеющим инвентаря, необходимой подготовки?! А как быть с ожесточенным сопротивлением белых фермеров и белой общины ЮАР подобным планам? Пока что эмиграция носит умеренный характер, но если белые реально побегут из страны (их осталось пять млн человек) или же вообще перейдут к активным формам сопротивления, чего удалось избежать в 90-е годы при смене власти, чем это обернется для ЮАР? Вот почему АНК медлил все эти годы с решением земельного вопроса.

Global Look Press / © Yeshiel / XinHua

Но и не прислушиваться к требованиям черной общины ЮАР, игнорировать давление своих избирателей партия тоже не могла. Вот почему в 2018 году сменивший Якоба Зуму на посту президента ЮАР Сирил Рамафоза (конечно же, член АНК) заявил о необходимости пересмотреть 25-ю статью Конституции ЮАР и продвинуть решительно вперед земельную реформу путем конфискации земли без компенсации собственникам в пользу государства и общества. А 25-я статья — противоречива, как и сами постреволюционные преобразования в ЮАР. Статья говорит и о незыблемости права собственности в ЮАР, на чем, передавая власть Манделе, настаивали белые, и… О праве государства осуществлять экспроприацию в общественных целях, что пролоббировало левое крыло АНК, всегда включавшее коммунистов. Суть — в том, каждый новый президент ЮАР обязан ответить обездоленным черным на вопрос, когда же, наконец, он сделает их богатыми людьми, не хуже белых.

Каждый новый президент обещает решительные шаги по реализации радикальной программы АНК, а сам медлит, боясь разрушить экономику, поссориться с Западом, зайти слишком далеко на пути преобразований, ведь теперь в стране есть и поддерживающий партию власти влиятельный «черный» бизнес, который совсем не хочет, чтобы левая риторика преобразовалась в практику народно-демократического государства. Тут самое время сказать о ситуации внутри АНК, которая имеет прямое отношение к начавшимся погромам и массовым беспорядкам. В любой крупной партии есть внутренняя борьба. К сожалению, в АНК борьба фракций и течений после легализации партии в 1990 году приобрела крайне острый характер. Нельсону Манделе удавалось сдерживать противоречия, но после его ухода из активной политики борьба течений и группировок в Африканском национальном конгрессе не раз вырывалась наружу. Так, учившийся в СССР президент ЮАР, сменивший Манделу, Табор Мбеки в период своего второго срока вступил в открытое противостояние со своим заместителем Якобом Зумой. В ход шли взаимные и публичные обвинения в коррупции, в невежестве (действительно, Мбеки заявлял о том, что СПИДа не существует), даже в изнасиловании. АНК, ранее горячо поддерживавший ветерана освободительной борьбы Мбеки, теперь поддержал просидевшего десять лет в тюрьме при расистах Зуму, и Мбеки сам подал прошение об отставке. Тогда Зума позиционировал себя как представитель левого крыла АНК, его активно поддержали коммунисты. Дело в том, что члены Компартии и Конгресса южноафриканских профсоюзов, исторических организаций освободительной борьбы, могут иметь также членство в АНК как в партии, и это приводит и к некоторой путанице и к еще большему углублению борьбы течений внутри зонтичной структуры.

Зума действительно обещал ускорить революционные преобразования внутри страны и проводил гораздо более независимую от Запада политику, сближаясь с Россией, Индией и Китаем. На инаугурацию по поводу его второго срока западные страны своих представителей не прислали. Прилетал Зума и на парад по поводу 70-летия Великой Победы в Москву, пытался нарастить активность ЮАР в альянсе БРИКС. А дальше все повторилось, как и в случае с Мбеки. Того критиковали за презрение к СПИДу, этого — за презрение к однополым бракам. Того обвинили в неправомерных преследованиях Зумы и давлении на суд, а Зуму обвинили в том, что он вместо скромного ремонта своей резиденции понастроил там бассейнов и частных клиник, а также выдавливал из правительства страны неугодных бизнес-группам членов своей же партии. Предъявили ему и рожденного вне брака ребенка. Зума, зулус по национальному происхождению и открытый, согласно традиции народа зулу, многоженец, реагировал на это равнодушно. Несмотря на более серьезные обвинения в коррупции, Зума продержался почти два срока, но также под нарастающим огнем общественной критики был отправлен в отставку собственной же партией — АНК.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Все понимают, что Зуму выжил действующий президент ЮАР, товарищ по АНК, тоже ветеран освободительной борьбы Сирил Рамафоза. Так же, как и Зума, он пришел к власти в АНК при поддержке Компартии, хотя сам давно является бизнесменом. Тем не менее Рамафоза, как и ранее Зума, постоянно говорит о необходимости углубления национально-демократической революции, о необходимости выполнить наконец программу АНК в области социальной справедливости и даже о социализме, о том, что последствия пандемии — это очередная гримаса капитализма. Вот эти ожесточенные войны внутри АНК и идентичность того, что заявляют вытесняющие друг друга с поста президента аппаратчики партии, при одновременном отсутствии перемен в стране и стали предпосылками для нынешних широкомасштабных беспорядков в ЮАР. Люди просто в отчаянии. Другие партии, кроме АНК, не вызывают их доверия и не отражают их чаяния.

Но почему тогда коррупция и неэффективность управления, нерешаемость задач стали постоянными спутниками правления столь достойной партии? Об этом внутри АНК постоянно говорят и коммунисты. Но, критикуя старшего брата, они не решаются выступать на выборах отдельно. Симпатизируя АНК, я могу сделать предположение о причинах и внутрипартийных дрязг, и больших масштабов коррупции. Для «черной» общины ЮАР характерно коллективистское сознание, дух солидарности, взаимопомощи, но также сохраняется и размежевание по родоплеменному признаку. Черное население ЮАР составляет почти 80%. В большинстве это — народы банту. К ним относятся зулусы, сото, тсонга, коса, тсвана, шангаан, свази. А есть ведь еще и «цветное» население. В связи с огромным национальным разнообразием в республике принято 11 официальных языков. Естественно, что каждая этно-политическая группа волей-неволей старается и, по древним представлениям, даже обязана способствовать лоббированию своих интересов. Видимо, примирить интересы всех этнических и политических групп внутри АНК и новой государственной элиты ЮАР пока не получается. Отсюда — и постоянные столкновения внутри партии, и коррупционные проявления, связанные с древними предрассудками, а также с осознанием краткости пребывания той или иной группы у власти. Активно стремятся разложить новую элиту ЮАР и западные страны, цинично используя все рецидивы рабского мышления, накопленные за годы апартеида.

Видимо, повинуясь чувству мести, Рамафоза или близкие к нему круги добились судебного преследования экс-президента Зумы, давно и с позором ушедшего в отставку. Рамафоза происходит из народа венда, а Зума — из зулу, и это тоже подлило масла в огонь. В свое время Зума, хоть и сопротивлялся своей отставке, но подчинился решению партии и даже агитировал за нее позднее на выборах. Зачем же допекать старого человека, хоть он и грешен? Старый партизан с крепкими нервами, Зума не явился на судебное заседание, и его приволокли силой. Тут и начались беспорядки — вроде как в защиту гонимого экс-президента, но по существу они стали выражением гнева низов нации, уставшей от экономических последствий COVID-19, бездарности государственной политики, нищеты, нерешаемых десятилетиями проблем. Одним из подстрекателей стала крайне левая партия «Борцы за экономическую свободу». Поскольку, как показано выше, АНК десятилетиями не может реализовать свою протосоциалистическую программу, нашлись и получили поддержку на выборах критики «слева». В своих красных «марксистско-ленинистских» футболках сторонники лидера движения Джулиуса Малемы мелькают тут и там в эпицентре погромов. Естественно, более всего активны зулусы, ведь обидели их соплеменника. В призывах к погромам леваки действуют заодно с семьей короля зулусов.

Global Look Press / Артем Бадретдинов

Но вскоре политическая основа беспорядков уступила место чистому криминалу, и о Зуме все забыли. Реализуется лозунг «Грабь награбленное», города ЮАР кипят от гнева и насилия, и полиция с армией чисто формально применяют меры к бунтовщикам. Президент Рамафоза, правительство, крупные партии не скрывают своей тревоги: они не знают пока, как остановить насилие. Кстати, правая оппозиция в парламенте проголосовала против введения военного положения. А Запад потирает руки. Мол, ну что, товарищи негры, допрыгались без правления белого меньшинства? Доигрались в независимую политику, в правительства с участием коммунистов, в дружбу с Россией, Китаем, в БРИКСы всякие? И, действительно, неудача модели Страны радуги, нерасовой ЮАР, о которой мечтал Мандела, очень печалит. Хотя новая Южно-Африканская Республика, несмотря на всю анти-империалистическую риторику, и стремилась согласовывать с США и Великобританией свою политику, все же она играла на Африканском континенте самостоятельную и прогрессивную роль и проводила линию, совсем не похожую на курс ЮАР времен апартеида, бастиона борьбы «против СССР и коммунизма».

Если порядок в ЮАР не удастся восстановить, и АНК в результате потеряет власть, Россия лишится своего важного партнера на юге Африки, потенциал доверия к которому был еще очень большим. Но что мы можем сделать? Опыт нашей социальной революции АНК не пригодился, и сторонники Манделы делали все очень медленно и аккуратно, а в итоге народ счел, что не сделано ничего. А белая община? Вместо того чтобы злопыхать и смотреть со стороны на неудачи АНК, ей стоило бы, засучив рукава, помогать новой власти строить новую ЮАР, ведь и в бизнесе, и внутри самого Африканского национального конгресса белых достаточно много. Эмиграция белых из ЮАР имеет причиной не отсутствие перспектив в бизнесе и политике — так, Кейптаун управляется «Демократическим альянсом», партией с белым руководством — а непрекращающийся бардак в стране. Но многим белым нравится лишь зло высмеивать происходящее.

Сейчас, когда страну так лихорадит, крайне важны такие качества управленцев, как компетентность, решительность, жесткость, сплоченность. Распустившиеся банды должны быть уничтожены показательно, беспощадно, быстро. Но своего Дзержинского у медлительных и перессорившихся между собой южноафриканских социалистов, похоже, нет. Может, стоит одолжить у африканеров?