Полиция задержала подозреваемого в расчленении жительницы Томска

Томск, 17 июля. Правоохранители задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в расчленении своей соседки.

По данным следствия, 43-летняя потерпевшая с двумя немолодыми мужчинами распивала алкогольные напитки в жилом районе Южные Ворота города Томск. В разгар вечеринки один из ее гостей, сосед, нанес женщине удар по лицу, а после в грудь. На теле погибшей было зафиксировано более десяти ножевых ранений.

После преступник при помощи ножовки расчленил тело жертвы, разложил останки по пакетам и отнес в мусорный контейнер недалеко от дома. При расследовании правоохранители обнаружили на лестничной площадке часть туловища женщины. Полицейские также проверили мусорку рядом с подъездом и обнаружили в ней пакеты с остальными частями тела.

Мужчина долгое время отрицал свое причастие к убийству, но в итоге во всем сознался. По словам злоумышленника, его подруга шумела и не давала ему спать, поэтому он решил таким способом «утихомирить» жертву.

Ранее в Рязанской области мужчина на фоне ревности убил топором коллегу. Как выяснили правоохранители, к совершению преступления изначально не было никаких предпосылок.