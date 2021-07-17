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Полиция задержала подозреваемого в расчленении жительницы Томска
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в расчленении жительницы Томска
stocksnap.io

Томск, 17 июля. Правоохранители задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в расчленении своей соседки.

По данным следствия, 43-летняя потерпевшая с двумя немолодыми мужчинами распивала алкогольные напитки в жилом районе Южные Ворота города Томск. В разгар вечеринки один из ее гостей, сосед, нанес женщине удар по лицу, а после в грудь. На теле погибшей было зафиксировано более десяти ножевых ранений.

После преступник при помощи ножовки расчленил тело жертвы, разложил останки по пакетам и отнес в мусорный контейнер недалеко от дома. При расследовании правоохранители обнаружили на лестничной площадке часть туловища женщины. Полицейские также проверили мусорку рядом с подъездом и обнаружили в ней пакеты с остальными частями тела.

Мужчина долгое время отрицал свое причастие к убийству, но в итоге во всем сознался. По словам злоумышленника, его подруга шумела и не давала ему спать, поэтому он решил таким способом «утихомирить» жертву.

Ранее в Рязанской области мужчина на фоне ревности убил топором коллегу. Как выяснили правоохранители, к совершению преступления изначально не было никаких предпосылок.

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