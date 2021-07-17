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Актриса Кристина Бабушкина сравнила Кузбасс и Голливуд

Шоу-бизнес
Актриса Кристина Бабушкина сравнила Кузбасс и Голливуд
instagram.com  /  @kristina.babushkina

Кемерово, 17 июля. Популярная российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина, находясь на гастролях в Кемерово, обратилась к подписчикам в Instagram.

Она сравнила Кемерово и Голливуд, обратив внимание на светящуюся надпись «Кузбасс» за спиной, которую увидела с набережной реки Томь.

Кристина Бабушкина во время гастролей с Московским театром имени Олега Табакова прогулялась по набережной в Кемерове, а потом поделилась впечатлениями о прогулке с подписчиками в Instagram.

«Вот такая красота вечером на набережной в Кемерове. Томь. Красиво!» — восторженно отметила актриса в stories на своей странице в Instagram.

Она сравнила надпись с Голливудскими холмами. В Сибирь она прибыла в составе труппы Московского театра Олега Табакова, которая представляет в городе спектакль «Кукла для невесты».

Актриса играет в театре Олега Табакова с 2002 года, после того? как сразу окончила школу-студию МХАТ у мэтра. В кино играет с 2001 года. Ее первая роль случилась в 2000 году в сериале «Маросейка-12», где она сыграла проститутку.  

Бабушкина долгое время была замужем за актером Станиславом Дужниковым, от которого в 2007 году родила дочь Устинью. Позже женщина вышла замуж за бизнесмена Андрея Гацунаева.

Ранее сообщалось, как в Кузбассе по случаю 300-летия региона выступили Сергей Безруков, Полина Гагарина и группа «Любэ». 

 

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Кристина Бабушкина сравнила Кузбасс и Голливуд
кемерово голливуд табаков инстаграм Кристина Бабушкина
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