Петра Мамонова похоронили в подмосковной Верее

Москва, 17 июля. Российского актера и исполнителя Петра Мамонова предали земле. Артиста похоронили в подмосковной деревне Верее, где он жил последние годы со своей супругой Ольгой.

Церемония прощания с артистом проходила в Донском монастыре с самого утра. На отпевание пришли десятки людей, среди которых были не только родные актера, но и просто поклонники. После ритуала под овации гроб с телом Мамонова в траурном кортеже отвезли в родную деревню. Там на похороны пришло большое количество местных жителей.

Артист умер от последствий коронавируса нового типа 15 июля. Основатель группы "Звуки Му" больше двух недель боролся вирусом, но умер так и не приходя в сознание.

После смерти артиста корреспондентом ФАН удалось узнать, что он оставил своим наследникам после себя. Выяснилось, что главная ценность — записи и музыкальные произведения.