Сокуров отреагировал на победу Киры Коваленко на Каннском кинофестивале

Москва, 17 июля. Режиссер Александр Сокуров поздравил автора картины «Разжимая кулаки» Киру Коваленко с триумфом на Каннском кинофестивале и признался, видел ли он фильм своей ученицы.

Драма «Разжимая кулаки» стала обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля в категории «Особый взгляд». Картина является вторым полнометражным фильмом режиссера Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова.

Драматург в интервью iReactor отреагировал на успех начинающей звезды российского кино и отметил значимость ее победы.

«Я ее поздравляю. В ее жизни это событие, наверное, самое главное», — заявил режиссер.

Картина «Разжимая кулаки» рассказывает историю девушки из Осетии, которая мечтает вырваться из-под опеки отца, но боится оставить его без своей заботы, передает «Вечерняя Москва». Сложная история семейных отношений мгновенно нашла отклик среди критиков, которые отметили сеттинг и необычную драматургию фильма. Однако Сокуров признался, что еще не успел посмотреть ленту — она поступит в прокат лишь после фестиваля.

Тем не менее режиссер с гордостью отметил: Коваленко с самого начала обучения отличалась последовательностью и независимостью, и не растеряла этих качеств. Драматург отказался высказываться об авторском почерке своей ученицы — он объяснил, что каждый зритель сам должен составить свое мнение о ее стиле.