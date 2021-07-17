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Ремонтные работы на «Северном потоке» привели к падению закачки газа в ФРГ

  /   Обновлено: 17 июля 2021 17:27
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Экономика
Ремонтные работы на «Северном потоке» привели к падению закачки газа в ФРГ
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июля. Закачка газа в хранилищах Германии и Австрии обрушилась на фоне профилактических работ на газопроводе «Северный поток».

Падение объемов закачки ресурса в хранилища Германии в три раза было зафиксировано с 13 июля, когда на трубопроводе начался десятидневный профилактический ремонт. В Австрии закачка снизилась в четыре раза. В среду, 14 июля, ежесуточный объем упал до 25 млн кубометров и 7 млн кубометров соответственно. В начале июня и июля уровень закачки в немецкие хранилища находился на уровне 81 млн кубометров, а в австрийские — 28 млн кубометров, пишет EADaily.

При этом выше уровня закачки прибавил отбор газа из хранилищ двух стран. Чтобы компенсировать выпадение объемов ресурса, поставляемых по «Северному потоку», компания «Газпром» отбирает свои запасы из ПХГ «Хайдах» и «Реден». Так, в среду в Германии и Австрии отобрали из хранилищ 27 млн кубометров и 9,6 млн кубометров соответственно.

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за 6,5 месяца текущего года вырос на 24,3%. В денежном выражении показатель составляет 107,5 млрд кубометров газа.

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Газпром австрия германия северный поток газопровод природный газ
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