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Британия готовит спецназ для тайных операций против России

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:53
Армия
Британия готовит спецназ для тайных операций против России
army.mod.uk  /  British Armed Forces

Лондон, 17 июля. Власти Британии приняли решение готовить спецподразделения для тайных миссий против России и Китая, передают СМИ.

Лондон активизировал борьбу с противниками на уровне государств. В рамках новой концепции будут проводиться тайные миссии, пишет издание Times со ссылкой на британского командира Марка Тоттена. Особая воздушная служба (SAS) и особая лодочная служба (SBS) будут выполнять опасные задания на международном уровне.

Сам Тоттен будет возглавлять некие «будущие силы спецназначения», относящиеся к британской морской пехоте. В эту группу будут включены четыре тысячи военнослужащих. Их основными целями являются помощь SAS и SBS, а также противостояние наемникам и терроризму по всему миру, передают журналисты.

В пресс-службе минобороны Британии ранее сообщили о переброске спецназа стран НАТО в Финляндию. Личный состав расположен под Хельсинки, в 160 км от сухопутных границ России, и в 300 км от Санкт-Петербурга.

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