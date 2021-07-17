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Александр Емельяненко будет поддерживать «Зенит» в матче с «Локомотивом»
Спорт
Александр Емельяненко будет поддерживать «Зенит» в матче с «Локомотивом»
Pr Scr instagram.com

Санкт-Петербург, 17 июля. Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко будет болеть за «Зенит» в предстоящем матче с «Локомотивом» за Суперкубок России — 2021.

Встреча пройдет 17 июля в Калининграде. Стартовый свисток на «Калининград Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Боец смешанных единоборств признался в симпатии петербургскому «Зениту» на своей официальной странице в Instagram.

«Сегодня состоится Суперкубок России, «Зенит» — «Локомотив». Я буду болеть за «Зенит»», — сообщил спортсмен в Instagram Stories.

Ранее стало известно, что победитель матча «Зенит» — «Локомотив» получит обновленный Суперкубок. Трофей весит около 15 килограммов. Основная часть кубка сделана из латуни. Дизайнерам удалось немного обновить текстуру и сделать контуры награды более динамичными и современными.

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футбол Зенит локомотив емельяненко
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