Организаторы МАКС-2021 ожидают посещаемость свыше 20 тысяч человек в день

Москва, 17 июля. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 будут посещать около 20-30 тысяч человек ежедневно, полагают организаторы мероприятия.

При этом на МАКС-2021 готовы и к большей посещаемости, однако этого не произойдет из-за пандемии, отметил заместитель гендиректора компании «Авиасалон» Владимир Советкин. Вследствие рекомендаций Роспотребнадзора формат МАКС-2021 был немного видоизменен, добавил он.

«Теперь у нас на каждый день продается билет с целью немного «растворить» посетителей по дням», — уточнил Советкин.

Он напомнил, что в предыдущие годы посещаемость достигала 150-200 тысяч человек в день.

Ранее сообщалось, что организаторы МАКС-2021 приняли решение увеличить период посещения мероприятия на два дня. Теперь побывать на авиасалоне в подмосковном Жуковском можно с 20 по 25 июля.