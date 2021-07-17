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Организаторы МАКС-2021 ожидают посещаемость свыше 20 тысяч человек в день

  /   Обновлено: 17 июля 2021 17:03
Армия
Организаторы МАКС-2021 ожидают посещаемость свыше 20 тысяч человек в день
Nation-news.ru  /  Всеволод Наумкин

Москва, 17 июля. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 будут посещать около 20-30 тысяч человек ежедневно, полагают организаторы мероприятия.

При этом на МАКС-2021 готовы и к большей посещаемости, однако этого не произойдет из-за пандемии, отметил заместитель гендиректора компании «Авиасалон» Владимир Советкин. Вследствие рекомендаций Роспотребнадзора формат МАКС-2021 был немного видоизменен, добавил он.

«Теперь у нас на каждый день продается билет с целью немного «растворить» посетителей по дням», — уточнил Советкин.

Он напомнил, что в предыдущие годы посещаемость достигала 150-200 тысяч человек в день.

Ранее сообщалось, что организаторы МАКС-2021 приняли решение увеличить период посещения мероприятия на два дня. Теперь побывать на авиасалоне в подмосковном Жуковском можно с 20 по 25 июля.

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жуковский авиасалон МАКС-2021
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