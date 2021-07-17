Оппозиция осудила решение Макрона поддержать попавшего под суд главу минюста

Париж, 17 июля. Оппозиционеры возмутились политикой двойных стандартов президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его поддержкой главы минюста Эрика Дюпона-Моретти, который попал под суд.

Министр юстиции обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Однако президент и его окружение поддержали Дюпона-Моретти. Оппозиция осудила нежелание увольнять главу минюста. Противники французской власти говорят о политике двойных стандартов, пишет Le Monde.

Издание отмечает, что певцы «образцовой» страны становятся более снисходительными к министрам после вступления в должность президента. Макрон в марте 2017 года требовал исключить из правительства обвиняемого соперника на выборах Франсуа Фийона.

Французы ранее прокомментировали массовые протесты против введения санитарного пропуска по указу президента. Пользователи Сети отметили, что это вызвало много шума и они ничего не поняли.