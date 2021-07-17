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Самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за пассажира

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:50
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за пассажира
pixabay.com

Нижневартовск, 17 июля. Лайнер авиакомпании «Россия» приземлился в Нижневартовске. Одному из пассажиров во время полета стало плохо.

Пилот Boeing-777, летевшего из Южно-Сахалинска в аэропорт Шереметьево в Москве, принял решение посадить самолет. Женщина едва не погибла на борту. После посадки ей оказали медицинскую помощь, далее пациентку доставили в городскую больницу.

После госпитализации самолет вылетел по маршруту следования. Обеспечение прав пассажиров при выполнении воздушных перевозок на территории транспортного района контролирует Сургутская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Воздушное судно Ан-38 вернулось в аэропорт Мирный после взлета. Пилот обнаружил неисправность самолета — отказал электронный цифровой регулятор правого двигателя.

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