Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 17:36
17:35
Наука
Специалисты NASA предупредили о рекордных наводнениях из-за колебаний лунной орбиты
17:34
Происшествия
Склад с автомобильными запчастями загорелся в Балашихе
17:34
Армия
Американское предприятие планирует построить частный патронный завод на Украине
17:33
Экономика
Депутат Бессараб объяснила, кто получит социальную доплату к пенсии
17:33
Политика
Депутат Кива упрекнул полицию в передаче радикалам личных данных украинцев
17:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Анастасии Макеевой высказался о скандальной популярности актрисы
17:31
Весь мир
Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
17:29
Армия
В Ростехе назвали первую «цель» новейшего истребителя
17:26
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
17:25
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на проблемы с сердцем после заражения COVID-19
Все новости

Доктор Мясников объяснил, о чем может говорить появление отеков

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:40
Общество
Доктор Мясников объяснил, о чем может говорить появление отеков
instagram.com  /  @drmyasnikov.ru

Москва, 17 июля. Появление отеков под глазами или на ногах может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, предупредил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

В качестве вероятных причин отеков специалист назвал болезни почек, сердца или печени. Также к этому явлению могут привести побочные эффекты от приема некоторых лекарств или чрезмерное употребление соли.

При этом Мясников предостерег россиян от использования мочегонных препаратов. Дело в том, что они иногда сами провоцируют отеки. Также стоит помнить о том, что при долгом отсутствии физической активности возникает риск образования тромбов. Чтобы это определить, нужно измерить объем голени на ногах и при значительных изменениях обратиться к врачу, резюмировал эксперт.

Александр Мясников ранее объяснил действие гомеопатии эффектом плацебо. По его словам, доза активных веществ в гомеопатических средствах слишком мала.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доктор Мясников объяснил, о чем может говорить появление отеков
здоровье опасность мясников отеки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru