Доктор Мясников объяснил, о чем может говорить появление отеков

Москва, 17 июля. Появление отеков под глазами или на ногах может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, предупредил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

В качестве вероятных причин отеков специалист назвал болезни почек, сердца или печени. Также к этому явлению могут привести побочные эффекты от приема некоторых лекарств или чрезмерное употребление соли.

При этом Мясников предостерег россиян от использования мочегонных препаратов. Дело в том, что они иногда сами провоцируют отеки. Также стоит помнить о том, что при долгом отсутствии физической активности возникает риск образования тромбов. Чтобы это определить, нужно измерить объем голени на ногах и при значительных изменениях обратиться к врачу, резюмировал эксперт.

Александр Мясников ранее объяснил действие гомеопатии эффектом плацебо. По его словам, доза активных веществ в гомеопатических средствах слишком мала.