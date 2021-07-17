Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом

В Соединенных Штатах Америки растут сепаратистские настроения. Об этом говорят данные социологического опроса, который в начале июля провела компания YouGov.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 2750 американцев, около двух третей республиканских избирателей в южных штатах США поддерживают идею о выходе из состава Соединенных Штатов Америки. Они хотели бы создания нового государственного объединения вместе со штатами, которые имеют схожую политическую повестку — по сути, речь идет о создании неких «Консервативных Штатов Америки».

A new YouGov survey conducted on behalf of a democracy watchdog group finds that 66 percent of Republicans living in the South say they’d support seceding from the United States to join a union with other Southern states.

Secession is actually gaining support among Republicans. — Richard Thornton (@thornret) July 15, 2021

Похожая ситуация сложилась и на Западе США, — однако здесь за отделение выступают сторонники Демократической партии: более 47% демократов Орегона, Вашингтона, Калифорнии, Аляски и Гавайев готовы выйти из состава Соединенных Штатов.

На Среднем Западе наибольшие сепаратистские настроения продемонстрировали независимые избиратели, 43% которых высказалось в поддержку роспуска Соединенных Штатов.

Важнее чем проценты

К этим данным можно относиться скептически, ведь описанные группы не составляют даже половины населения на тех территориях, где они проживают. Но здесь более важными являются тенденции: прошедший опрос показал значительный рост числа сторонников отделения всего за шесть месяцев. С февраля 2021 года количество желающих выйти из состава США на западе выросло на 6%, а на юге — на целых 16%.

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Американский аналитик Кристофер Ингрем отмечает, что многие из тех, кто хочет отделения, вероятно, таким образом выражают партийную принадлежность, а не хотят новой гражданской войны.

«Самые тревожные данные, которые я видел за последнее время: две трети южных республиканцев сейчас говорят, что Юг должен отделиться от США — по сравнению с 50% в январе», — пишет Ингрем.

Most disturbing datapoint I've seen in awhile: two-thirds of Southern Republicans now say the South should break away from the Union, up from 50 percent in January. https://t.co/IALe5x7HzF pic.twitter.com/OWx23L9pLc — Christopher Ingraham (@_cingraham) July 14, 2021

С этой точки зрения он пытается интерпретировать полученные результаты.

«Вероятно, имеет смысл рассматривать эти результаты в качестве заявлений о политической идентичности, чем в качестве демонстрации реальных намерений, — говорит Ингрем — Тем не менее, то, что такое количество американцев, особенно республиканцев на Юге, желающих превратить это в сигнал партийной лояльности, вызывает беспокойство».

Штаты превращаются в гетто

Своим мнением по поводу результатов социологического опроса YouGov, а также происходящих в США процессах и перспективах гражданского противостояния, с международной редакцией ФАН поделился американист Владимир Можегов.

facebook.com / владимир можегов

«Безусловно, кризис налицо. Последние четыре года Трампа и выборы, которые половина населения фактически не приняла, и Трамп их не признал, и продолжает говорить о том, что выборы были сфальсифицированы, — они, конечно, усугубили этот кризис. Начало этого кризиса было положено в 1965 году, когда была принята новая миграционная политика и в страну хлынули люди из Латинской Америки, азиаты и так далее. Сегодняшние социологи говорят, что к 2040 году США перестанут быть государством белых. Плюс вся эта лево-либеральная революция, плоды которой сегодня пожинают Штаты. Поэтому Америка перестала быть Америкой. Она превращается в какое-то леволиберальное гетто с BLM, «Черными пантерами», сексуальной революцией и так далее», — говорит политолог.

Владимир Можегов подчеркивает: эти процессы, которые протекают в США на протяжении последних десятилетий, в штыки воспринимаются консервативной частью общества.

«Это все не нравится «одноэтажной Америке». Это (новая американская культура) — продукт мегаполисов Восточного и Западного побережья. Традиционная Америка она осталась такой же, как была и не особо поддается: если в 1960–е годы более 70% американцев считали гомосексуализм грехом, то сегодня, несмотря на десятилетия тотальной пропаганды, более 50% американцев продолжают так считать. Поэтому, конечно, такие настроения будут расти. Я считаю, что ситуация очень близка к той, которая была в 1860 году, когда к власти пришел Линкольн, и той ситуации, которая привела в итоге к гражданской войне. Все, кто голосовал за Трампа, не изменили своей позиции и называют прошедшие выборы захватом власти. Внутренняя ситуация будет и дальше разбалансироваться, будет идти — пока тлеющая — гражданская война, градус противостояния будет нарастать».

Политолог уверен, что если текущие тенденции будут сохраняться, США в обозримой перспективе могут и перейти грань гражданской войны.