Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом

В Соединенных Штатах Америки растут сепаратистские настроения. Об этом говорят данные социологического опроса, который в начале июля провела компания YouGov.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 2750 американцев, около двух третей республиканских избирателей в южных штатах США поддерживают идею о выходе из состава Соединенных Штатов Америки. Они хотели бы создания нового государственного объединения вместе со штатами, которые имеют схожую политическую повестку — по сути, речь идет о создании неких «Консервативных Штатов Америки».

A new YouGov survey conducted on behalf of a democracy watchdog group finds that 66 percent of Republicans living in the South say they’d support seceding from the United States to join a union with other Southern states.

Secession is actually gaining support among Republicans.