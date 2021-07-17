Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 17:36
17:36
Политика
Facebook резко отреагировал на заявление Байдена о влиянии на смертность в пандемию
17:35
Наука
Специалисты NASA предупредили о рекордных наводнениях из-за колебаний лунной орбиты
17:34
Происшествия
Склад с автомобильными запчастями загорелся в Балашихе
17:34
Армия
Американское предприятие планирует построить частный патронный завод на Украине
17:33
Экономика
Депутат Бессараб объяснила, кто получит социальную доплату к пенсии
17:33
Политика
Депутат Кива упрекнул полицию в передаче радикалам личных данных украинцев
17:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Анастасии Макеевой высказался о скандальной популярности актрисы
17:31
Весь мир
Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
17:29
Армия
В Ростехе назвали первую «цель» новейшего истребителя
17:26
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
Все новости

Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
Весь мир
Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
Global Look Press  /  Paul Weaver / Keystone Press Agency

В Соединенных Штатах Америки растут сепаратистские настроения. Об этом говорят данные социологического опроса, который в начале июля провела компания YouGov.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 2750 американцев, около двух третей республиканских избирателей в южных штатах США поддерживают идею о выходе из состава Соединенных Штатов Америки. Они хотели бы создания нового государственного объединения вместе со штатами, которые имеют схожую политическую повестку — по сути, речь идет о создании неких «Консервативных Штатов Америки».

Похожая ситуация сложилась и на Западе США, — однако здесь за отделение выступают сторонники Демократической партии: более 47% демократов Орегона, Вашингтона, Калифорнии, Аляски и Гавайев готовы выйти из состава Соединенных Штатов.

На Среднем Западе наибольшие сепаратистские настроения продемонстрировали независимые избиратели, 43% которых высказалось в поддержку роспуска Соединенных Штатов.

Важнее чем проценты

К этим данным можно относиться скептически, ведь описанные группы не составляют даже половины населения на тех территориях, где они проживают. Но здесь более важными являются тенденции: прошедший опрос показал значительный рост числа сторонников отделения всего за шесть месяцев. С февраля 2021 года количество желающих выйти из состава США на западе выросло на 6%, а на юге — на целых 16%.

Американист объяснил желание южных штатов выйти из состава США
pixabay.com  / 

Американский аналитик Кристофер Ингрем отмечает, что многие из тех, кто хочет отделения, вероятно, таким образом выражают партийную принадлежность, а не хотят новой гражданской войны.

«Самые тревожные данные, которые я видел за последнее время: две трети южных республиканцев сейчас говорят, что Юг должен отделиться от США — по сравнению с 50% в январе», — пишет Ингрем.

С этой точки зрения он пытается интерпретировать полученные результаты.

«Вероятно, имеет смысл рассматривать эти результаты в качестве заявлений о политической идентичности, чем в качестве демонстрации реальных намерений, — говорит Ингрем — Тем не менее, то, что такое количество американцев, особенно республиканцев на Юге, желающих превратить это в сигнал партийной лояльности, вызывает беспокойство».

Штаты превращаются в гетто

Своим мнением по поводу результатов социологического опроса YouGov, а также происходящих в США процессах и перспективах гражданского противостояния, с международной редакцией ФАН поделился американист Владимир Можегов.

Американист объяснил желание южных штатов выйти из состава США
facebook.com  / владимир можегов

«Безусловно, кризис налицо. Последние четыре года Трампа и выборы, которые половина населения фактически не приняла, и Трамп их не признал, и продолжает говорить о том, что выборы были сфальсифицированы, — они, конечно, усугубили этот кризис.

Начало этого кризиса было положено в 1965 году, когда была принята новая миграционная политика и в страну хлынули люди из Латинской Америки, азиаты и так далее. Сегодняшние социологи говорят, что к 2040 году США перестанут быть государством белых. Плюс вся эта лево-либеральная революция, плоды которой сегодня пожинают Штаты. Поэтому Америка перестала быть Америкой. Она превращается в какое-то леволиберальное гетто с BLM, «Черными пантерами», сексуальной революцией и так далее», — говорит политолог.

Владимир Можегов подчеркивает: эти процессы, которые протекают в США на протяжении последних десятилетий, в штыки воспринимаются консервативной частью общества.

«Это все не нравится «одноэтажной Америке». Это (новая американская культура) — продукт мегаполисов Восточного и Западного побережья. Традиционная Америка она осталась такой же, как была и не особо поддается: если в 1960–е годы более 70% американцев считали гомосексуализм грехом, то сегодня, несмотря на десятилетия тотальной пропаганды, более 50% американцев продолжают так считать.

Поэтому, конечно, такие настроения будут расти. Я считаю, что ситуация очень близка к той, которая была в 1860 году, когда к власти пришел Линкольн, и той ситуации, которая привела в итоге к гражданской войне. Все, кто голосовал за Трампа, не изменили своей позиции и называют прошедшие выборы захватом власти. Внутренняя ситуация будет и дальше разбалансироваться, будет идти — пока тлеющая — гражданская война, градус противостояния будет нарастать».

Политолог уверен, что если текущие тенденции будут сохраняться, США в обозримой перспективе могут и перейти грань гражданской войны.

«Если консерваторы сумеют консолидироваться, если Трамп этим займется, то через год-другой это сможет стать огромной силой, и мы увидим раскол Америки уже явный — все это может вылиться на улицы и перейти на уровень гражданской войны. Это то, что сейчас в тенденциях».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
сша гражданская война социология
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru