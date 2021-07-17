Мишустин поручил разъяснить работодателям порядок проведения прививочной кампании

Москва, 17 июля. Работодателям в российских компаниях направят разъяснения по порядку проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Поручение поступило от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Разъяснения по организации прививочной кампании будут направлять Министерство труда и социальной защиты РФ и Роспотребнадзор. Поручение должно быть исполнено до 20 июля.

Мишустин ранее поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавирусной инфекции в России. Учетом будут заниматься Министерство здравоохранения РФ и Министерство промышленности и торговли РФ.