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Мишустин поручил разъяснить работодателям порядок проведения прививочной кампании

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:45
Общество
Мишустин поручил разъяснить работодателям порядок проведения прививочной кампании
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 июля. Работодателям в российских компаниях направят разъяснения по порядку проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Поручение поступило от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Разъяснения по организации прививочной кампании будут направлять Министерство труда и социальной защиты РФ и Роспотребнадзор. Поручение должно быть исполнено до 20 июля.

Мишустин ранее поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавирусной инфекции в России. Учетом будут заниматься Министерство здравоохранения РФ и Министерство промышленности и торговли РФ.

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мишустин вакцинация коронавирус
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