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Экс-дипломат призвал Украину готовиться к худшему сценарию после запуска «СП-2»
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Политика
Экс-дипломат призвал Украину готовиться к худшему сценарию после запуска «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 июля. Украине стоит приготовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2», считает экс-посол в США и Франции Олег Шамшур.

Руководству Киева стоит быть реалистами. Обсуждение газопровода между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Белого дома Джо Байденом показало, что влияние Украины на вопрос запуска «СП-2» является нулевым. Фактически лидеры лишь зафиксировали свои разногласия, но ничего не изменилось, говорит Шамшур.

По мнению бывшего дипломата, у Киева есть небольшой шанс помешать запуску «Северного потока — 2», уговорив Европу ввести антироссийские санкции на этапе сертификации газопровода.

«Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства и отношения с ФРГ преобладают», — заключил Шамшур.

Ранее читатели немецкого журнала Der Spiegel защитили «СП-2» и назвали Россию надежным поставщиком газа. По их мнению, удобный российский газопровод «Северный поток — 2» как бельмо на глазу США.

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украина сша германия северный поток 2
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