Победитель матча «Зенит» — «Локомотив» получит обновленный Суперкубок

Калининград, 17 июля. Победитель Суперкубка России — 2021 получит обновленный трофей, сообщает пресс-служба РПЛ.

Кубок весит около 15 килограммов. Основная часть трофея сделана из латуни. Дизайнерам удалось немного обновить текстуру и сделать контуры награды более динамичными и современными. Новый кубок представителям Российской премьер-лиги пришлось сделать в связи с тем, что петербургский «Зенит», обыграв «Локомотив» в матче за Суперкубок со счетом 2:1 летом 2020 года, забрал трофей на вечное хранение. Сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами турнира.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» выйдет на поле «Калининград Арены» в новой форме. Матч за Суперкубок России начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян.