Сбившую троих детей Башкирову ждет суд. События дня

Суд отправил под домашний арест сбившую троих детей Башкирову Суд на два месяца отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую накануне трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы. Всех пострадавших — девятимесячного малыша, мальчиков четырех и пяти лет — доставили с тяжелыми травмами в больницу. Позже пятилетний ребенок скончался. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, экспертиза пока не подтвердила, что владелица автомобиля Mazda в момент аварии была пьяна. Виновнице ДТП грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Инаугурацию Башара Асада освещали более 60 информагентств Prt Scr youtube.com / Ruptly 65 информагентств со всего мира освещали инаугурацию президента Сирии Башара Асада. За вступлением в должность лидера Арабской республики наблюдали зрители крупнейших телеканалов планеты. Церемония состоялась во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн в сирийской столице. На четвертый президентский срок Асад был избран по результатам всеобщего голосования 26 мая. Действующего главу государства поддержали более 95% избирателей, то есть свыше 13 миллионов человек. Впереди у Башара Асада очередное семилетие правления республикой. Торжественная церемония транслировалась на улицах Дамаска на больших телеэкранах. В городе были введены дополнительные меры безопасности — установлены мобильные посты военных, стражи правопорядка тщательно досматривали автомобили, въезжавшие в центр.