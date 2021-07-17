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Сбившую троих детей Башкирову ждет суд. События дня
Видео
Сбившую троих детей Башкирову ждет суд. События дня
Госавтоинспекция Москвы  / 

 

Суд отправил под домашний арест сбившую троих детей Башкирову

Суд на два месяца отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую накануне трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы. Всех пострадавших — девятимесячного малыша, мальчиков четырех и пяти лет — доставили с тяжелыми травмами в больницу. Позже пятилетний ребенок скончался. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, экспертиза пока не подтвердила, что владелица автомобиля Mazda в момент аварии была пьяна. Виновнице ДТП грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Инаугурацию Башара Асада освещали более 60 информагентств

Сбившую троих детей Башкирову ждет суд. События дня
Prt Scr youtube.com  / Ruptly

65 информагентств со всего мира освещали инаугурацию президента Сирии Башара Асада. За вступлением в должность лидера Арабской республики наблюдали зрители крупнейших телеканалов планеты. Церемония состоялась во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн в сирийской столице. На четвертый президентский срок Асад был избран по результатам всеобщего голосования 26 мая. Действующего главу государства поддержали более 95% избирателей, то есть свыше 13 миллионов человек. Впереди у Башара Асада очередное семилетие правления республикой. Торжественная церемония транслировалась на улицах Дамаска на больших телеэкранах. В городе были введены дополнительные меры безопасности — установлены мобильные посты военных, стражи правопорядка тщательно досматривали автомобили, въезжавшие в центр.

Число паломников в Мекку сократилось из-за коронавируса

Сбившую троих детей Башкирову ждет суд. События дня
wikipedia.org  / Muhammad Mahdi Karim/GFDL 1.2

Правительство Саудовской Аравии резко ограничило максимально допустимое количество участников Хаджа в Мекку — паломничества к Каабе, одной из пяти столпов ислама. В долине Арафат в преддверии празднования Курбан-Байрама собрались только 60 тысяч паломников. До начала пандемии коронавируса их число, как правило, колебалось около отметки в два с половиной миллиона человек. В этом году все в обязательном порядке предварительно прошли вакцинацию. Для сопровождения паломников дополнительно привлечены три тысячи медицинских работников. Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, во время массовых молитв и обхода Каабы будет строго соблюдаться дистанция между верующими. 

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