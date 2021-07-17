Сбившую троих детей Башкирову ждет суд. События дня

Суд отправил под домашний арест сбившую троих детей Башкирову
Суд на два месяца отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую накануне трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы. Всех пострадавших — девятимесячного малыша, мальчиков четырех и пяти лет — доставили с тяжелыми травмами в больницу. Позже пятилетний ребенок скончался. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, экспертиза пока не подтвердила, что владелица автомобиля Mazda в момент аварии была пьяна. Виновнице ДТП грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.
Инаугурацию Башара Асада освещали более 60 информагентств
Prt Scr youtube.com / Ruptly
65 информагентств со всего мира освещали инаугурацию президента Сирии Башара Асада. За вступлением в должность лидера Арабской республики наблюдали зрители крупнейших телеканалов планеты. Церемония состоялась во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн в сирийской столице. На четвертый президентский срок Асад был избран по результатам всеобщего голосования 26 мая. Действующего главу государства поддержали более 95% избирателей, то есть свыше 13 миллионов человек. Впереди у Башара Асада очередное семилетие правления республикой. Торжественная церемония транслировалась на улицах Дамаска на больших телеэкранах. В городе были введены дополнительные меры безопасности — установлены мобильные посты военных, стражи правопорядка тщательно досматривали автомобили, въезжавшие в центр.
Число паломников в Мекку сократилось из-за коронавируса
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Правительство Саудовской Аравии резко ограничило максимально допустимое количество участников Хаджа в Мекку — паломничества к Каабе, одной из пяти столпов ислама. В долине Арафат в преддверии празднования Курбан-Байрама собрались только 60 тысяч паломников. До начала пандемии коронавируса их число, как правило, колебалось около отметки в два с половиной миллиона человек. В этом году все в обязательном порядке предварительно прошли вакцинацию. Для сопровождения паломников дополнительно привлечены три тысячи медицинских работников. Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, во время массовых молитв и обхода Каабы будет строго соблюдаться дистанция между верующими.