Олимпийская сборная Германии по футболу не доиграла матч из-за расистского скандала

Вакаяма, 17 июля. Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле во время матча с Гондурасом из-за расистских оскорблений игрока национальной команды.

Расистский скандал разгорелся в Японии в преддверии старта ОИ-2020. Олимпийские сборные Германии и Гондураса по футболу не доиграли товарищеский матч в Вакаяме. Немецкая национальная команда покинула поле в знак протеста против расистского оскорбления защитника Джордана Торунариги. Встреча, длившаяся 85 минут, завершилась со счетом 1:1.

На ОИ-2020 сборная Германии выступит в группе D. Соперниками олимпийской сборной ФРГ станут национальные команды Бразилии, Кот-д’Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас вместе с Южной Кореей, Румынией и Новой Зеландией выступит в группе B. Олимпийский футбольный турнир в Токио стартует 22 июля.

Ранее певец Олег Газманов обратился к гандболисткам сборной России в преддверии ОИ-2020. Артист записал спортсменкам видеообращение, пожелав им «отомстить» за футболистов.