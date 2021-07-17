Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 17:36
17:35
Наука
Специалисты NASA предупредили о рекордных наводнениях из-за колебаний лунной орбиты
17:34
Происшествия
Склад с автомобильными запчастями загорелся в Балашихе
17:34
Армия
Американское предприятие планирует построить частный патронный завод на Украине
17:33
Экономика
Депутат Бессараб объяснила, кто получит социальную доплату к пенсии
17:33
Политика
Депутат Кива упрекнул полицию в передаче радикалам личных данных украинцев
17:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Анастасии Макеевой высказался о скандальной популярности актрисы
17:31
Весь мир
Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
17:29
Армия
В Ростехе назвали первую «цель» новейшего истребителя
17:26
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
17:25
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на проблемы с сердцем после заражения COVID-19
Все новости

Олимпийская сборная Германии по футболу не доиграла матч из-за расистского скандала

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:37
1061
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийская сборная Германии по футболу не доиграла матч из-за расистского скандала
dfb.de  /  DFB - Deutscher Fußball-Bund / Karl Evers

Вакаяма, 17 июля. Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле во время матча с Гондурасом из-за расистских оскорблений игрока национальной команды.

Расистский скандал разгорелся в Японии в преддверии старта ОИ-2020. Олимпийские сборные Германии и Гондураса по футболу не доиграли товарищеский матч в Вакаяме. Немецкая национальная команда покинула поле в знак протеста против расистского оскорбления защитника Джордана Торунариги. Встреча, длившаяся 85 минут, завершилась со счетом 1:1.

На ОИ-2020 сборная Германии выступит в группе D. Соперниками олимпийской сборной ФРГ станут национальные команды Бразилии, Кот-д’Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас вместе с Южной Кореей, Румынией и Новой Зеландией выступит в группе B. Олимпийский футбольный турнир в Токио стартует 22 июля.

Ранее певец Олег Газманов обратился к гандболисткам сборной России в преддверии ОИ-2020. Артист записал спортсменкам видеообращение, пожелав им «отомстить» за футболистов.

Вернуться назад

Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Олимпийская сборная Германии по футболу не доиграла матч из-за расистского скандала
скандал германия расизм товарищеский матч ои-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru