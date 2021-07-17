Колумнист Болгов назвал Зеленского «всадником апокалипсиса»

Москва, 17 июля. Куда бы ни приехал с визитом президент Украины Владимир Зеленский, там вскоре случаются различные несчастья и даже катастрофы.

Как пишет колумнист «Комсомольской правды» Александр Болгов, это некий феномен Зеленского. В частности, импичмент экс-президенту США Дональду Трампу был объявлен как раз после приезда украинского лидера в Вашингтон. Автор считает, что именно несостоявшийся импичмент помешал Трампу выиграть выборы. Также он напомнил о визите Зеленского в Париж, где после его отъезда сгорел Нотр-Дам. В Турции взрывы на военных складах тоже прогремели сразу после отъезда президента Украины.

«На фоне этого мелкие несчастья, потрясшие Канаду и Японию после визитов Зеленского, кажутся действительно мелочами», — иронизирует Болгов.

Global Look Press / Philipp von Ditfurth/dpa

Также журналист напомнил о смерти султана Омана после его встречи с Зеленским. Еще одним подтверждением теории «феномена Зеленского» стало масштабное наводнение на западе Германии, задело даже Нидерланды и Бельгию.

«Остается только радоваться, что потенциальная встреча Зеленского с Путиным, если таковая произойдет, пройдет на территории какой-либо третьей страны. Но на месте страховых компаний я бы это третье государство страховать не стал», — шутит автор статьи.

Болгов напомнил, что скоро Зеленский летит в Вашингтон. Пока же над фигурой президента Украины продолжает витать зловещий ореол всадника апокалипсиса.

Ранее профессор Олег Матвейчев заявил, что украинские государственные деятели в планетарном масштабе имеют позицию и статус «тараканов». Такое мнение он высказал после того, как пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров остался недоволен результатами встречи американского лидера Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель.