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В подмосковном Жуковском состоялась генеральная репетиция полетов Су-30 на МАКС-2021

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:42
Армия
В подмосковном Жуковском состоялась генеральная репетиция полетов Су-30 на МАКС-2021
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 17 июля. Генеральная репетиция летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 состоялась 17 июля в Жуковском. Кульминацией стал полет двух истребителей Су-30.

При этом во время авиапоказа будет сделан акцент не на военные самолеты, а на гражданские. Речь идет о перспективных лайнерах МС-21-200, МС-21-300, Ил-114-300 и Sukhoi Superjet.

«Военная» часть летной программы все же будет присутствовать. Посетителям МАКС-2021 продемонстрируют возможности истребителей пятого поколения Су-57, военных самолетов МиГ-35, Су-30 и учебного самолета Як-152.

Ранее стало известно, что индийская пилотажная группа Sarang покажет авиашоу на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. В составе группировки находятся четыре вертолета ALH Druhv.

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су-30 авиасалон МАКС-2021
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