Пиар-директор МакSим сообщила, что никаких изменений в состоянии здоровья певицы нет

Москва, 17 июля. Яна Богушевская, PR-директор МакSим, которая сейчас по состоянию здоровья находится на ИВЛ, рассказала журналистам, что певица давно находится в очень тяжелом состоянии в больнице, и никаких значительных изменений пока нет, пишет Teleprogramma.pro.

Артистке стало плохо на концерте в Казани. Перед госпитализацией Марина поделилась с подписчиками тем, что заболела.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что МакSим госпитализировали.

Состояние певицы ухудшилось через несколько дней. Ее подключили к ИВЛ, и она была введена в состояние медикаментозного сна.

В коме девушка пребывает больше трех недель. Пока врачи не могут дать никаких конкретных прогнозов по поводу здоровья певицы. Информация о возможности выхода из комы также пока не сообщается.

Тысячи верных почитателей все это время переживают за звезду, которая подарила публике не один хит, и желают ей скорейшего выздоровления.

Ранее духовник певицы призвал усерднее молиться за нее.