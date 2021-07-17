О циничной дружбе и верности США и Европы. Колонка Ольги Ковитиди

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди поделилась с Федеральным агентством новостей своим взглядом на сотрудничество Европы и США и отношение последних по отношению к простым жителям Европы.

Циничность и бездушие США не перестает удивлять. Теперь этот цинизм мы наблюдаем по отношению к гражданам ЕС.

Газопровод «Северный поток — 2» , готовность которого составляет 96,7%, принесет Европе 55 миллиардов кубометров в год качественного и недорогого российского газа. Проект чрезвычайно важен, в частности, для Германии, которой предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики.

Позиция Европы, не желающей стать энергетическим вассалом США, стала серьезным раздражителем для США, определившими себя государством — смотрителем и геополитическим финансовым диктатором, как следствие, зеркальную нервозную повестку по «Северному потоку — 2» занимает его сателлит — Украина.

Уставшие от экономического кризиса, коронавируса и наводнений европейцы больше не хотят переплачивать за навязываемый США сжиженный газ, и верить в политические байки «о русской угрозе» и евро-американском братстве. Ведь для США на первом месте всегда была, есть и будет американская прибыль, а не интересы ЕС и рядовых европейцев.

Заверяя ЕС в дружбе и верности, в Конгресс США уже внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток — 2», который собираются проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. США цинично решило финансово наказать европейцев за непослушание, не волнуясь о том, что последствия наводнения в Европе, начавшегося 12 июля этого года, унесло жизни более 161 европейца, в том числе 133 человек в Германии, 27 — в Бельгии и одного гражданин Италии, всего более 1300 европейцев пропали без вести.