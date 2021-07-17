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В Хакасии началось развертывание приемного отделения военного мобильного госпиталя ЦВО

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:31
Армия
В Хакасии началось развертывание приемного отделения военного мобильного госпиталя ЦВО
Пресс-служба МЧС РФ

Абакан, 17 июля. Самолеты военно-транспортной авиации доставили военных врачей и медицинское оборудование в Абакан для помощи в лечении заболевших COVID-19.

Военнослужащие ЦВО уже начали работы по разворачиванию приемного отделения мобильного госпиталя на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске. В ближайшее время российские медики проведут совместное совещание с гражданскими специалистами республики, где будут определены порядок и объемы работы военнослужащих.

Мобильный госпиталь включает в себя 67 медицинских специалистов ЦВО, приемный сектор, а также отделения анестезиологии, реанимации, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. Кроме того, в медмодуле есть лаборатория ПЦР-диагностики.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусом.

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хакасия цво коронавирус
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