Премьер Ирака отправится на встречу с Байденом в связи с нападениями на базы США

Багдад, 17 июля. Президент США Джо Байден готов принять премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в Белом доме 26 июля. По заявлению пресс-службы резиденции американского лидера, встреча должна подчеркнуть «стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Ираком».

President Joe Biden will meet with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi later this month in Washington, the White House said Friday. The meeting set for July 26 comes at a pivotal point in the U.S.-Iraq relationship. https://t.co/Wq9NYMgZ22 — ANews (@anews) July 17, 2021

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден надеется на укрепление двустороннего сотрудничества с Ираком по политическим, экономическим вопросам и в области безопасности, включая совместные усилия по обеспечению «прочного поражения» «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Встреча состоится на фоне участившихся нападений на военные объекты и конвои международной коалиции в Ираке и Сирии. В данный момент на иракской территории официально несут службу 3500 иностранных военнослужащих, из которых 2500 — американцы. Они присутствуют в ближневосточном государстве с 2014 года — с момента вступления в борьбу с ИГ.

To June 30th we currently estimate 4,354 to 6,722 civilians have likely died in Coalition anti-ISIS strikes in Iraq and Syria since Aug 2014 pic.twitter.com/soRFjix9Mh — Airwars (@airwars) July 4, 2017

С января в отношении международных сил были осуществлены десятки атак, включающие в себя ракетно-артиллерийские обстрелы и налеты беспилотников.

Последний подобный случай относится к 7 июля, когда 14 снарядов были выпущены по базе международной коалиции Айн эль-Асад в провинции Анбар. В результате инцидента были ранены трое человек, включая двух солдат США. При этом при попытках перехвата были повреждены мечеть, гражданские автомобили и здания, а также погибли несколько голов домашнего скота.

The 14 rockets were fired from the al-Baghdadi area of Anbar province close to the base, according to the military's Security Media Cellhttps://t.co/MBb8v3Auzh — The New Arab (@The_NewArab) July 9, 2021

Кроме того, 8 июля был произведен обстрел американского посольства в Багдаде. Из двух выпущенных ракет одна была сбита, а другая упала за пределами «зеленой зоны» — дипломатического района иракской столицы.

В нападениях традиционно обвиняются проиранские шиитские формирования. При этом подобные атаки далеко не всегда остаются без ответа. Так, 28 июня ВВС США нанесли удары по складам оружия и по штабам группировок «Катаиб Сеййид аш-Шухада» и «Катаиб Хезболла» на территории Сирии и Ирака. По сообщениям представителей ополчений, при авианалетах погибли четверо бойцов, а также мирные граждане, включая ребенка.

Предполагается, что на встрече с Байденом Аль-Казыми будет настаивать на составлении графика вывода международных войск с территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.