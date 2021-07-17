Безопасное место: на сочинском пляже ввели COVID-free режим

Отдыхающие сочинских курортов теперь смогут купаться и загорать без риска заражения COVID-19. На пляже «Лазурный» ввели бесковидный режим.

Допуск в зону отдыха в Хостинском районе будут иметь только граждане со свежим ПЦР-тестом или прививкой от коронавируса. Документы при входе на пляж проверяют обученные сотрудники.

«Действительно, болезнь очень серьезная. И мы хотим оградить гостей города от нее. Поэтому на входе мы предлагаем показать справку ПЦР за последние 72 часа, чтобы пустить их на пляж. Так посетители нашего пляжа будут чувствовать себя в безопасности», — говорит генеральный директор гостиницы «Лазурная» Александр Захаров.

Новые ограничения не повлияли на посещаемость пляжа. Очевидцы заявили, что после введения новых правил, на берегу отдыхали несколько десятков человек. Туристка Анастасия Шишкова утверждает, что пришла на «Лазурный» именно из-за действия карантинных мер.

«Приехала отдыхать в Сочи. Узнала, что есть бесковидный пляж «Лазурный». Нужен только распечатанный сертификат о прививке. Решила попробовать прийти — очень комфортно. Много болеющих в стране, в Москве, в Сочи. Лучше прийти на безопасный пляж и отдыхать в безопасном месте», — объясняет свою позицию жительница столицы.

Открытие «бесковидного пляжа» — это не единственная мера по борьбе с распространением заболевания, которую ввели местные власти. По словам заместителя директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Романа Бушманова, в городе проводятся противовирусная обработка территорий, контролируется социальная дистанция и звучат предупреждающие аудиосообщения.

«Нами проводятся разъяснительные беседы с руководителями. После каждого посещения проводится дезинфекция пляжного оборудования, на входных группах стоят антисептики», — заявил представитель ведомства.

За последние сутки в Сочи коронавирусом заразилось более 230 человек. Всего в Краснодарском крае выявлено 55 300 случаев заболевания.