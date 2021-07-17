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Рыбак выловил в тульской реке громадного сома весом почти в 20 кг

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:44
Общество
Рыбак выловил в тульской реке громадного сома весом почти в 20 кг
из личного архива Александра Петровского  / 

 

Тула, 17 июля. Рыболовный рекорд лета установлен в Тульской области. Местному рыбаку Александру Петровскому удалось поймать огромного сома в протекающей через территорию региона реке Упе.

Эта водная артерия пользуется популярностью у любителей посидеть с удочкой. За пределами города и в черте Тулы нередко можно наблюдать рыбаков. Кому-то с уловом везет чуть больше, кому-то чуть меньше. Но такую громадину в тульских водах не видели давно.

«После работы поехал на речку в надежде хоть получить поклевку. И мое упорство вознаградилось вот таким красавчиком. Вес 17 килограмм 800 грамм», — рассказал Александр Петровский.

Рыбак выловил в тульской реке громадного сома весом почти в 20 кг
из личного архива Александра Петровского  / 

Улов оценили по достоинству все коллеги рыбаки. А к реке Упе в Дубенском районе Тульской области, где пойман огромный сом, теперь наверняка будет приковано повышенное внимание любителей порыбачить.

Ранее ФАН сообщал, как помочь животным в условиях жаркой погоды. Ветеринар дала советы о распознании признаков теплового удара у домашних питомцев.

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тульская область рыбалка сом улов хорошие новости россии
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