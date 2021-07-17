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В Киеве призвали наказывать школы за неумение детей говорить на украинском языке
Политика
В Киеве призвали наказывать школы за неумение детей говорить на украинском языке
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 17 июля. Киевский общественник Тарас Шамайда пожаловался на детей, не умеющих говорить на украинском языке.

Как заявил член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при минкульте Украины, несмотря на принятый в стране закон, в школах и детских садах продолжают общаться на русском. Также его не устроило, что многие продавцы в магазинах также склоняются к использованию русского языка для общения с покупателями.

"Требование об украинском языке образовательного процесса часто нарушают. По школам нередко уроки проводят на украинском, а другие мероприятия на русском. Плохая ситуация с языком в спортивных школах. В детсадах — вообще ужасная", — заявил Шамайда.

Родители должны сами указывать воспитателям и учителям на нарушения, так как дети не способны отстоять свои права, считает украинизатор. Директоров школ и детских садов, где говорят на русском, необходимо наказывать. Основанием для увольнения учителя или воспитателя может стать именно несоблюдение языкового закона, заключил Шамайда.

Ученый-социолог Максим Шугалей ранее объяснил, почему у Украины не получается искоренить русский язык. ФАН передает, что по-русски разговаривает больше половины населения страны.

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