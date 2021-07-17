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Четыре спасателя погибли при тушении лесных пожаров в Каталонии
Происшествия
Четыре спасателя погибли при тушении лесных пожаров в Каталонии
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Барселона, 17 июля. Сильные лесные пожары продолжают бушевать на территории испанского автономного сообщества Каталония. 

Как отмечается в распространенном в субботу пресс-релизе региональной пожарной службы, возгорание началось в районе муниципалитета Льянса. Спустя непродолжительное время огонь охватил находящийся неподалеку природный парк. Спасатели приняли решение эвакуировать около 350 жителей близлежащих населенных пунктов.

Пострадавшими в результате возгорания пострадали четверо огнеборцев и один сотрудник подразделения лесозащиты. Известно, что огнем было уничтожено не менее 320 гектаров леса. В настоящий момент со стихией борются около 70 пожарных расчетов. Из соображений безопасности были перекрыты четыре дороги.

Предварительной причиной начала возгорания стала брошенная на дорогу сигарета.

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